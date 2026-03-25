Ángela Torres emocionó al cantar “Como la cigarra” a 50 años del golpe

En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la cantante Ángela Torres emocionó a toda la audiencia de Luzu TV con una interpretación en vivo de “Como la cigarra”, el clásico compuesto por María Elena Walsh e inmortalizado por Mercedes Sosa durante la dictadura militar.

Emotivo homenaje en Luzu por el 24 de marzo: una canción que conmovió a miles

En un clima musical íntimo, donde los estudios de Luzu se transformaron en una sesión unplugged, la artista entonó las estrofas de la canción que describe la resiliencia de la cultura popular argentina, acompañada por una banda con artistas en vivo.

«Tantas veces me mataron, tantas veces me morí; sin embargo, estoy aquí resucitando«, cantó la joven para las más de 50.000 personas que estaban viendo la transmisión en vivo.

En un estudio sumido en un silencio absoluto, la instrumentación de cuerdas y percusión envolvió el lugar. Sobre esa base, la voz de la artista se impuso, coronando un homenaje a la altura de una fecha tan sensible como lo es el 24 de marzo.

Su homenaje a una de las referentes de la música argentina llega en un importante paso en su carrera profesional, consolidándose como una de las voces femeninas más importantes de la escena actual. __IP__

Ángela se presentará con su gira No Me Olvides Tour en el Teatro Gran Rex para el próximo 11 de abril. Las entradas, habilitadas a través de tuentrada.com, se agotaron y la cantante consolidó un nuevo sold out en tiempo récord.