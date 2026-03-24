En fotos: así se vivió el Día de la Memoria en Río Negro y Neuquén

A 50 años del golpe cívico-militar de 1976, las calles de distintas ciudades de Río Negro y Neuquén se colmaron de miles de personas que salieron a marchar en el marco del Día de la Memoria por la Verdady la Justicia. Con una fuerte impronta federal, la jornada estuvo atravesada por actos, vigilias, intervenciones artísticas y movilizaciones multitudinarias.
Multitudinaria convocatoria a 50 años del golpe en Río Negro y Neuquén
En Neuquén, la convocatoria desbordó el centro de la ciudad y se extendió a lo largo de unas 20 cuadras. Organizaciones de derechos humanos, sindicatos, agrupaciones estudiantiles y vecinos participaron de una de las marchas más masivas de los últimos años, con consignas centradas en la defensa de la democracia y la memoria colectiva.
En Cipolletti, las actividades comenzaron el 23 de marzo con una vigilia en la Plaza de la Justicia, donde se realizaron pintadas de pañuelos y elaboración de cartelería. Ya el martes, la jornada incluyó intervenciones en la plaza y una movilización por el centro, que reunió a una importante cantidad de vecinos.
La ciudad de San Carlos de Bariloche fue escenario de una de las convocatorias más impactantes. Miles de personas, de todas las edades, se sumaron a la marcha en una jornada que quedó marcada por la masividad y la diversidad de los participantes. Familias, jubilados, jóvenes y militantes coincidieron en el reclamo de memoria, verdad y justicia.
En Viedma, capital provincial, la conmemoración incluyó una agenda extensa. Por la mañana se desarrolló el acto oficial en la Municipalidad, mientras que por la tarde la movilización fue el cierre de una jornada cargada de actividades. Uno de los momentos más simbólicos fue el tradicional pañuelazo en el Puente Ferrocarretero, que volvió a teñirse de blanco como emblema de la lucha de los organismos de derechos humanos.
Por su parte, en General Roca, la conmemoración comenzó la noche anterior con una vigilia. Este 24 de marzo, tras distintas intervenciones artísticas, se realizó la marcha por el centro de la ciudad, que contó con una amplia participación y llegó a ocupar más de seis cuadras.
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