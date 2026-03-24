En fotos: así se vivió el Día de la Memoria en Río Negro y Neuquén

Multitudinaria convocatoria a 50 años del golpe en Río Negro y Neuquén.

A 50 años del golpe cívico-militar de 1976, las calles de distintas ciudades de Río Negro y Neuquén se colmaron de miles de personas que salieron a marchar en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Con una fuerte impronta federal, la jornada estuvo atravesada por actos, vigilias, intervenciones artísticas y movilizaciones multitudinarias.

Multitudinaria convocatoria a 50 años del golpe en Río Negro y Neuquén

En Neuquén, la convocatoria desbordó el centro de la ciudad y se extendió a lo largo de unas 20 cuadras. Organizaciones de derechos humanos, sindicatos, agrupaciones estudiantiles y vecinos participaron de una de las marchas más masivas de los últimos años, con consignas centradas en la defensa de la democracia y la memoria colectiva.

1/ 14 Marcha 24 de marzo memoria verdad y justicia en Neuquén. Foto: Matías Subat. 2/ 14 Marcha 24 de marzo memoria verdad y justicia en Neuquén. Foto: Matías Subat. 3/ 14 Marcha 24 de marzo memoria verdad y justicia en Neuquén. Foto: Matías Subat. 4/ 14 Marcha 24 de marzo memoria verdad y justicia en Neuquén. Foto: Matías Subat. 5/ 14 Marcha 24 de marzo memoria verdad y justicia en Neuquén. Foto: Matías Subat. 6/ 14 Marcha 24 de marzo memoria verdad y justicia en Neuquén. Foto: Matías Subat. 7/ 14 Marcha 24 de marzo memoria verdad y justicia en Neuquén. Foto: Matías Subat. 8/ 14 Marcha 24 de marzo memoria verdad y justicia en Neuquén. Foto: Matías Subat. 9/ 14 Marcha 24 de marzo memoria verdad y justicia en Neuquén. Foto: Matías Subat. 10/ 14 Marcha 24 de marzo memoria verdad y justicia en Neuquén. Foto: Matías Subat. 11/ 14 Marcha 24 de marzo memoria verdad y justicia en Neuquén. Foto: Matías Subat. 12/ 14 Marcha 24 de marzo memoria verdad y justicia en Neuquén. Foto: Matías Subat. 13/ 14 Marcha 24 de marzo memoria verdad y justicia en Neuquén. Foto: Matías Subat. 14/ 14 Marcha 24 de marzo memoria verdad y justicia en Neuquén. Foto: Matías Subat.

En Cipolletti, las actividades comenzaron el 23 de marzo con una vigilia en la Plaza de la Justicia, donde se realizaron pintadas de pañuelos y elaboración de cartelería. Ya el martes, la jornada incluyó intervenciones en la plaza y una movilización por el centro, que reunió a una importante cantidad de vecinos.

1/ 11 Marcha a 50 años del golpe cívico en Cipolletti – militar. Foto: Flor Salto. 2/ 11 Marcha a 50 años del golpe cívico en Cipolletti – militar. Foto: Flor Salto. 3/ 11 Marcha a 50 años del golpe cívico en Cipolletti – militar. Foto: Flor Salto. 4/ 11 Marcha a 50 años del golpe cívico en Cipolletti – militar. Foto: Flor Salto. 5/ 11 Marcha a 50 años del golpe cívico en Cipolletti – militar. Foto: Flor Salto. 6/ 11 Marcha a 50 años del golpe cívico en Cipolletti – militar. Foto: Flor Salto. 7/ 11 Marcha a 50 años del golpe cívico en Cipolletti – militar. Foto: Flor Salto. 8/ 11 Marcha a 50 años del golpe cívico en Cipolletti – militar. Foto: Flor Salto. 9/ 11 Marcha a 50 años del golpe cívico en Cipolletti – militar. Foto: Flor Salto. 10/ 11 Marcha a 50 años del golpe cívico en Cipolletti – militar. Foto: Flor Salto. 11/ 11 Marcha a 50 años del golpe cívico en Cipolletti – militar. Foto: Flor Salto.

La ciudad de San Carlos de Bariloche fue escenario de una de las convocatorias más impactantes. Miles de personas, de todas las edades, se sumaron a la marcha en una jornada que quedó marcada por la masividad y la diversidad de los participantes. Familias, jubilados, jóvenes y militantes coincidieron en el reclamo de memoria, verdad y justicia.

1/ 15 La convocatoria cada vez reúne a más personas. Foto: Marcelo Martínez 2/ 15 La gente se congrgó en el Centro Cívico desde muy temprano para iniciar la repintada de pañuelos. Foto: Marcelo Martínez 3/ 15 La convocatoria cada vez reúne a más personas. Foto: Marcelo Martínez 4/ 15 La convocatoria cada vez reúne a más personas. Foto: Marcelo Martínez 5/ 15 Oscar de Paz, esposo de Graciela Bednii, junto a sus hijos y su nieta. Foto: Marcelo Martínez 6/ 15 Se repintan los pañuelos qu eya estaban y de vez en cuando, se agregan otros. Foto: Marcelo Martínez 7/ 15 El kutrún gigante rodeó la estatua de Roca. Foto: Marcelo Martínez 8/ 15 Barilochenses y turistas se suman cada 24 de marzo a la iniciativa que lanzó Graciela Bedini en 2001. Foto: Marcelo Martínez 9/ 15 Barilochenses y turistas se suman cada 24 de marzo a la iniciativa que lanzó Graciela Bedini en 2001. Foto: Marcelo Martínez 10/ 15 Barilochenses y turistas se suman cada 24 de marzo a la iniciativa que lanzó Graciela Bedini en 2001. Foto: Marcelo Martínez 11/ 15 12/ 15 13/ 15 14/ 15 15/ 15

En Viedma, capital provincial, la conmemoración incluyó una agenda extensa. Por la mañana se desarrolló el acto oficial en la Municipalidad, mientras que por la tarde la movilización fue el cierre de una jornada cargada de actividades. Uno de los momentos más simbólicos fue el tradicional pañuelazo en el Puente Ferrocarretero, que volvió a teñirse de blanco como emblema de la lucha de los organismos de derechos humanos.

1/ 14 Viedma – 24/03/2026 Acto central del dia de la memoria en plaza san martin, bajo una fina lluvia Foto: Marcelo Ochoa 2/ 14 Viedma – 24/03/2026 Acto central del dia de la memoria en plaza san martin, bajo una fina lluvia Foto: Marcelo Ochoa 3/ 14 Viedma – 24/03/2026 Acto central del dia de la memoria en plaza san martin, bajo una fina lluvia Foto: Marcelo Ochoa 4/ 14 Viedma – 24/03/2026 Acto central del dia de la memoria en plaza san martin, bajo una fina lluvia Foto: Marcelo Ochoa 5/ 14 Viedma – 24/03/2026 Acto central del dia de la memoria en plaza san martin, bajo una fina lluvia Foto: Marcelo Ochoa 6/ 14 Viedma – 24/03/2026 Acto central del dia de la memoria en plaza san martin, bajo una fina lluvia Foto: Marcelo Ochoa 7/ 14 Viedma – 24/03/2026 Acto central del dia de la memoria en plaza san martin, bajo una fina lluvia Foto: Marcelo Ochoa 8/ 14 Viedma – 24/03/2026 Acto central del dia de la memoria en plaza san martin, bajo una fina lluvia Foto: Marcelo Ochoa 9/ 14 Viedma – 24/03/2026 Acto central del dia de la memoria en plaza san martin, bajo una fina lluvia Foto: Marcelo Ochoa 10/ 14 Viedma – 24/03/2026 Acto central del dia de la memoria en plaza san martin, bajo una fina lluvia Foto: Marcelo Ochoa 11/ 14 Viedma – 24/03/2026 Acto central del dia de la memoria en plaza san martin, bajo una fina lluvia Foto: Marcelo Ochoa 12/ 14 Viedma – 24/03/2026 Acto central del dia de la memoria en plaza san martin, bajo una fina lluvia Foto: Marcelo Ochoa 13/ 14 Viedma – 24/03/2026 Acto central del dia de la memoria en plaza san martin, bajo una fina lluvia Foto: Marcelo Ochoa 14/ 14 Viedma – 24/03/2026 Acto central del dia de la memoria en plaza san martin, bajo una fina lluvia Foto: Marcelo Ochoa

Por su parte, en General Roca, la conmemoración comenzó la noche anterior con una vigilia. Este 24 de marzo, tras distintas intervenciones artísticas, se realizó la marcha por el centro de la ciudad, que contó con una amplia participación y llegó a ocupar más de seis cuadras.