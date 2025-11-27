Ángela Torres y un mensaje a las mujeres: “Tengamos códigos y cuidémonos”

Ángela Torres terminó protagonizando uno de los momentos más comentados del programa en el que participa a diario cuando, entre risas, sororidad y confesiones del público, dejó clarísima su postura sobre los “códigos entre mujeres”, las relaciones ajenas y el famoso concepto de la “Tatiana” (estar con alguien sabiendo que está en pareja con otra persona).

“Eso no se hace”: Ángela Torres marcó límites en vivo y habló de sororidad

Todo comenzó cuando una oyente de Nadie dice Nada compartió una anécdota explosiva:

“Me gustaba un pibe en un boliche y, para encararlo, le dije que no me importaba que estaba de novio, que yo le iba a dar la mejor noche de su vida.”

La mesa estalló y Ángela reaccionó de inmediato, completamente escandalizada: “No, no… ¡a la cucha, mala! Eso no se hace. No me gustan las pibas que hacen eso, está mal”.

La artista se despegó de ese tipo de actitudes y fue tajante: “Yo nunca lo hice en mi vida. Me molestan las pibas que hacen eso.”

Además, aclaró que su postura no tiene nada que ver con inseguridades, sino con principios y responsabilidad afectiva: “Tenés que estar segura con tu pareja, eso aparte… es un canal aparte.”

De inmediato, Ángela aprovechó el momento para enviar un mensaje directo y contundente sobre la sororidad y el cuidado entre mujeres: “Tenemos códigos entre mujeres, chicas. Cuidémonos, banquémonos, apoyémonos. Ya bastante inseguridad tenemos que cargar por el hecho de ser mujeres. Encima no nos vamos a acompañar.”

Con información de NA