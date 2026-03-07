Antes de su estreno, el nuevo programa de Guido Kaczka ya tiene cambios en el jurado

La televisión argentina suma un nuevo formato de talentos. “Es mi sueño”, el ciclo que conducirá Guido Kaczka por la pantalla de El Trece, debutará este lunes 9 de marzo y promete reunir música, historias personales y artistas que buscarán cumplir su gran objetivo frente al público.

Sin embargo, incluso antes de su estreno oficial, el programa ya enfrenta su primer cambio en el jurado.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el panel estará integrado inicialmente por Abel Pintos, Jimena Barón, Joaquín Levinton y el legendario cantante de cuarteto Carlos “La Mona” Jiménez.

El cambio que tendrá el jurado

De acuerdo con la información conocida, La Mona Jiménez participará solo en los primeros tres programas del ciclo.

Luego, el histórico referente del cuarteto cordobés se bajará del proyecto por compromisos de agenda, lo que obligará a la producción a realizar un reemplazo.

A partir del cuarto envío, su lugar será ocupado por el cantante venezolano Carlos Baute, quien se sumará al jurado para acompañar a los demás integrantes del panel.

Por el momento, no se confirmó si la participación de Baute será permanente o si se extenderá solo durante algunos programas.

Un estreno que busca competir en el prime time

El nuevo ciclo marca el regreso de Guido Kaczka a un formato de talentos, un tipo de programa que tuvo fuerte presencia en la televisión argentina en los últimos años.

La propuesta de “Es mi sueño” combinará presentaciones artísticas con historias personales de los participantes, quienes buscarán impresionar al jurado y cumplir su sueño en televisión.

La producción apuesta a un jurado variado, con figuras de distintos géneros musicales y del espectáculo, para sumar miradas diferentes sobre cada presentación.

La agenda de Carlos Baute

En el caso de Carlos Baute, su incorporación podría extenderse hasta mayo, mes en el que el artista tiene previsto realizar un show en Buenos Aires.

Por esa razón, la producción del programa aún no definió si el cantante continuará en el jurado durante toda la temporada o solo durante una etapa del ciclo.

Mientras tanto, el estreno de “Es mi sueño” ya genera expectativa dentro de la programación de El Trece, que busca fortalecer su oferta de entretenimiento con nuevos formatos y figuras reconocidas.