Antonela Roccuzzo le dedicó un emotivo posteo a Lionel Messi tras el triunfo de Argentina

Este jueves, la Selección Argentina venció a Venezuela por las Eliminatorias al Mundial 2026. Tras el partido, la esposa del astro le dedicó un sentido posteo en las redes sociales. Mirá todo los detalles acá.

Antonella Roccuzzo le dedicó un emotivo posteo a Lionel Messi tras el triunfo de Argentina

La Selección Argentina goleó 3-0 a Venezuela por las Eliminatorias al Mundial 2026. Lionel Messi fue el gran protagonista de la noche con dos goles, en su último partido oficial con la albiceleste en el territorio argentino.

Luego del triunfo, Antonella Roccuzzo, pareja del ídolo, le dedicó una conmovedora publicación en las redes sociales. La modelo eligió la postal de Messi posando con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro en la previa del partido.

Anto expresó: «Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo«. Luego, finalizó con unas tiernas palabras a su esposo: «Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino. Te amamos«.

Con este hermoso gesto, Antonella vuelve a demostrar su acompañamiento incondicional con Messi, tanto en la intimidad familiar como en los momentos claves de la carrera deportiva del astro futbolístico.

El saludo de Charly García a Lionel Messi tras su último partido en Argentina: “Dios te bendiga”

Lionel Messi fue la gran figura del triunfo de Argentina frente a Venezuela, en un partido emotivo, ya que fue el último encuentro oficial disputado por el ídolo en el país.

A la salida del estadio, el astro del futbol se topó con Charly García, quien se encontraba esperándolo a la salida para saludarlo. Sin dudarlo, Messi paró su auto para compartir unas palabras con el músico para luego tomarse unas fotos junto a Rodrigo de Paul y el “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

Charly García con Lionel Messi

“Chau. Dios te bendiga”, llegó a decir García al compartir un saludo de manos con el ídolo del futbol. El emotivo momento fue captado por las cámaras de los presentes y difundido en redes sociales.