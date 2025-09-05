De Richard Gere a Beyoncé: las estrellas que hicieron historia con los perfumes y diseños de Armani

En las últimas horas se hizo público el fallecimiento del icónico diseñador Giorgio Armani a los 91 años, sin embargo, dejó un imperio en la moda que también abarca a sus codiciados perfumes: figuras desde Richard Gere, Beyonce, Cate Blanchett hasta Adriana Arjona lucieron sus vestuarios y aromas en grandes oportunidades.

Murió Giorgio Armani: perfumes, trajes y un estilo que hizo historia

Gere lució una emblemática chaqueta Armani color gris claro durante el rodaje de American Gigoló en 1982, así como Leonardo DiCaprio hizo lo propio en El Lobo de Wall Street con refinados trajes que representaron la codicia del protagonista en 2013.

Asimismo, las alfombras rojas se llenaron de sofisticación por Armani en casos como los vestidos que llevaron Zendaya y Cate Blanchett, ésta última, embajadora de la fragancia “Armani Si”, perfume que atravesó pantallas internacionales en su publicidad.

Por su parte, el cantante canadiense Shawn Mendes fue embajador de la línea de relojes de Emporio Armani y además lanzó su propia fragancia Shawn Mendes Signature en colaboración con la marca.

Mientras que la supermodelo Gigi Hadid fue vista cuando utilizaba Acqua di Gioia, Brad Pitt expresó su preferencia por la variación del perfume “Code for Men”, así como Ryan Reynolds resultó embajador de la fragancia en su versión “Absolute”.

Pero Latinoamérica no se quedó atrás, Adria Arjona, artista e hija del reconocido cantante, fue la imágen de la fragancia My Way Intense y se mostró como figura de la campaña internacional.