ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Los mejores memes y reacciones del triunfo de la Selección Argentina vs Venezuela 

La Selección Argentina goleó a Venezuela en el Monumental y como de costumbre, en las redes se jugó un partido a parte con los memes.

Redacción

Por Redacción

Selección Argentina.

Selección Argentina.

La Selección Argentina goleó a Venezuela este jueves en el estadio Monumental por las Eliminatorias Sudamericanas. En el que sería el último partido oficial de Lionel Messi en el país, la pulga convirtió un doblete para irse totalmente ovacionado.

Como de costumbre, los hinchas se volcaron a las redes sociales para comentar y reaccionar a las distintas instancias del encuentro. 

Los mejores memes y reacciones al partido de la Selección argentina vs Venezuela 


Temas

Memes

Selección Argentina

La Selección Argentina goleó a Venezuela este jueves en el estadio Monumental por las Eliminatorias Sudamericanas. En el que sería el último partido oficial de Lionel Messi en el país, la pulga convirtió un doblete para irse totalmente ovacionado.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios