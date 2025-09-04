Wanda Nara y Vero Lozano anunciaron los nuevos participantes de MasterChef Celebrity Argentina
Luego del partido de la Selección Argentina, las conductoras dieron a conocer la lista de famosos que integrarán la nueva temporada del reality de cocina. Wanda Nara y Maxi López trabajarán juntos.
Wanda Nara y Verónica Lozano dieron a conocer los participantes que tendrá la próxima edición de MasterChef Celebrity. En esta nota, te contamos las 20 celebridades que encenderán las hornallas y estarán en la pantalla de Telefe a partir del mes de octubre en lo que será una nueva temporada del reality de cocina.
Las cuatro celebridades restantes las anunciarán mañana al finalizar Cortá por Lozano.
Wanda Nara y Vero Lozano anunciaron los nuevos participantes de MasterChef Celebrity Argentina
- Evangelina Anderson: modelo y expareja de Martín Demichelis
- Alex “Pelado Khe”: influencer y humorista
- Valentina Cervantes: modelo y pareja de Enzo Fernández
- Sofi Martínez: periodista deportiva
- Luis Ventura: periodista de espectáculos
- La joaqui: cantante y pareja de Luck Ra
- Diego «Peque» Schwartzman: extenista
- Momi Giardina: integrante de Nadie Dice Nada (Luzu)
- Maxi López: exfutbolista y expareja de Wanda Nara
- Esteban Mirol: periodista
- Emilia Attias: actriz y DJ
- Andy Chango: cantante y compositor
- Susana Roccasalvo: periodista
- Roña Castro: exboxeador
- Eugenia Tobal: actriz y modelo
- Ian Lucas: Youtuber y Streamer
- Marixa Balli: actriz y exangelita de LAM
- Claudio «Turco» Husaín: exfutbolista
- Agustin Cachete Sierra: actor
- Pablo Lescano: músico
Comentarios