Wanda Nara y Verónica Lozano dieron a conocer los participantes que tendrá la próxima edición de MasterChef Celebrity. En esta nota, te contamos las 20 celebridades que encenderán las hornallas y estarán en la pantalla de Telefe a partir del mes de octubre en lo que será una nueva temporada del reality de cocina.

Las cuatro celebridades restantes las anunciarán mañana al finalizar Cortá por Lozano.

Wanda Nara y Vero Lozano anunciaron los nuevos participantes de MasterChef Celebrity Argentina

Evangelina Anderson: modelo y expareja de Martín Demichelis

Alex “Pelado Khe”: influencer y humorista

Valentina Cervantes: modelo y pareja de Enzo Fernández

Sofi Martínez: periodista deportiva

Luis Ventura: periodista de espectáculos

La joaqui: cantante y pareja de Luck Ra

Diego «Peque» Schwartzman: extenista

Momi Giardina: integrante de Nadie Dice Nada (Luzu)

Maxi López: exfutbolista y expareja de Wanda Nara

Esteban Mirol: periodista

Emilia Attias: actriz y DJ

Andy Chango: cantante y compositor

Susana Roccasalvo: periodista

Roña Castro: exboxeador

Eugenia Tobal: actriz y modelo

Ian Lucas: Youtuber y Streamer

Marixa Balli: actriz y exangelita de LAM

Claudio «Turco» Husaín: exfutbolista

Agustin Cachete Sierra: actor