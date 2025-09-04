ESCUCHÁ RN RADIO
Wanda Nara y Vero Lozano anunciaron los nuevos participantes de MasterChef Celebrity Argentina 

Luego del partido de la Selección Argentina, las conductoras dieron a conocer la lista de famosos que integrarán la nueva temporada del reality de cocina. Wanda Nara y Maxi López trabajarán juntos.

Redacción

Por Redacción

Maxi López y Wanda Nara en MasterChef Celebrity.

Wanda Nara y Verónica Lozano dieron a conocer los participantes que tendrá la próxima edición de MasterChef Celebrity. En esta nota, te contamos las 20 celebridades que encenderán las hornallas y estarán en la pantalla de Telefe a partir del mes de octubre en lo que será una nueva temporada del reality de cocina. 

Wanda Nara y Vero Lozano anunciaron los nuevos participantes de MasterChef Celebrity Argentina 

  • Evangelina Anderson: modelo y expareja de Martín Demichelis 
  • Alex “Pelado Khe”: influencer y humorista 
  • Valentina Cervantes: modelo y pareja de Enzo Fernández 
  • Sofi Martínez: periodista deportiva 
  • Luis Ventura: periodista de espectáculos 
  • La joaqui: cantante y pareja de Luck Ra 
  • Diego «Peque» Schwartzman: extenista 
  • Momi Giardina: integrante de Nadie Dice Nada (Luzu) 
  • Maxi López: exfutbolista y expareja de Wanda Nara 
  • Esteban Mirol: periodista 
  • Emilia Attias: actriz y DJ 
  • Andy Chango: cantante y compositor 
  • Susana Roccasalvo: periodista
  • Roña Castro: exboxeador 
  • Eugenia Tobal: actriz y modelo
  • Ian Lucas: Youtuber y Streamer
  • Marixa Balli: actriz y exangelita de LAM
  • Claudio «Turco» Husaín: exfutbolista 
  • Agustin Cachete Sierra: actor
  • Pablo Lescano: músico

MasterChef Celebrity

Maxi López

Telefe

Wanda Nara

