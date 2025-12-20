Arturo Puig habló de la muerte de Selva Alemán y planteó dudas sobre la atención médica inicial

La muerte de Selva Alemán no solo conmocionó al mundo del espectáculo, sino que marcó un quiebre profundo en la vida de Arturo Puig. A poco más de un año de la pérdida, el actor se abrió en una entrevista con Karim González en el ciclo Sola en los bares y, además de hablar del duelo que atraviesa, reveló por primera vez las dudas que aún lo desvelan sobre la atención médica que recibió su esposa en las horas previas a su fallecimiento.

Arturo Puig habló del duelo por Selva Alemán y expresó dudas sobre la atención médica

Visiblemente conmovido, Puig recordó que ambos planeaban un viaje a Italia antes de iniciar la temporada de verano en Mar del Plata. “Pensamos decir: ‘Bueno, hagamos un viaje antes… Italia, que adoramos’. Y de golpe pasó esto”, relató. También remarcó que la salud de Selva estaba controlada: “Ella estaba bárbara. Era muy cuidadosa. Tenía arritmia, pero estaba medicada”.

Fue en ese contexto que el actor expuso sus sospechas sobre un posible error en la primera atención médica. “Yo creo —y te voy a ser muy sincero— que hubo un error del primer médico que vino a verla”, sostuvo. Puig explicó que, en las mujeres, los síntomas de un infarto pueden manifestarse como dolor estomacal, a diferencia del dolor en el brazo que suele darse en los hombres. “Selva decía ‘me duele el estómago’. Pensamos que era algo que le había caído mal. Vino un médico, la revisó, le tomó la presión y dijo: ‘No, está bien, no hay ningún problema’”, recordó.

Con el paso de las horas, el dolor se intensificó. “Se recostó un poco y me dijo que cada vez le dolía más. Siempre el estómago, nunca el pecho. Llamé a la ambulancia y ahí fue cuando me dijeron: ‘Es un infarto’”, relató Puig. La trasladaron de urgencia a un sanatorio, pero el desenlace fue irreversible. “Entró y no salió más”, dijo, con crudeza.

El actor también señaló que, de haber tenido un diagnóstico correcto desde el inicio, la reacción habría sido otra. “Vivíamos a dos cuadras del ICBA, un centro cardiológico. La llevaba volando. Pero estos médicos… te toman la presión y te dicen que está todo bien”, lamentó.

Ante la sugerencia de la entrevistadora sobre la posibilidad de mala praxis, Puig fue cauto respecto a eventuales acciones legales. “No sé… tendrían que evaluar, buscar algo. La verdad es que no. Ya está”, respondió, con resignación.

Al cierre de la charla, el actor describió el impacto cotidiano de la ausencia. “Lo terrible es que fue todo tan de golpe. A veces salgo a hacer un mandado y pienso que ella me va a estar esperando. Es hora a hora: una estás bien, otra te caés. Y así vas viviendo”, concluyó, reflejando el dolor con el que aprende a convivir tras más de cinco décadas de vida compartida.

Con información de PrimiciasYa