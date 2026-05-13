Desesperada búsqueda de una mujer en Bariloche: Draco, el perro de la Policía que la encontró en 2021, volvió al operativo

Draco, el perro de la Policía de Río Negro que encontró a una barilochense que estaba perdida en 2021, la busca una vez más. Ana Lía Corte se fue de su casa en la zona del kilómetro 6 de la avenida Pioneros, al oeste de Bariloche, el viernes pasado al mediodía. Su esposo dio aviso a la policía que emprendió la búsqueda, junto a familiares y amigos.

Sucede que la mujer de 52 años transita un cuadro de depresión y está medicada. «Es lo mismo que le pasa a tanta gente. El cambio de la dosis desestabiliza un poco y puede producir este tipo de eventos. Cuando esto ocurre, sus allegados sabemos que puede estar perdida. Está fuera de sí con el riesgo que eso implica», reconoció Javier Rey, un amigo de la familia.

Reconoció que, a seis días de su desaparición, la búsqueda es cada vez más angustiante. «Cada vez que tenemos algún dato, alguna punta, allá vamos. No dejamos de preguntarnos a dónde pudo haber ido, a dónde puede estar. Es un esfuerzo tremendo. Y cada vez que no aparece, vuelve la decepción«, manifestó.

Ana Lía Corte es profesora de yoga y maestra jardinera. Foto: gentileza

Cinco años atrás, Ana Lía también se extravió. Draco la encontró al día siguiente. La mujer había pasado la noche en la playa del kilómetro 4, bajo la lluvia. «Las condiciones eran terribles. La encontró el perro atrás de una piedra, pero dos amigos habían pasado por ahí y no la vieron. Ahora, no sabemos nada de ella desde el viernes«, lamentó Javier.

Basándose en ese primer evento, la familia y los amigos focalizaron la búqueda en la zona cercana a su casa. Pensaron que podría estar cerca, pero las cámaras de un colectivo de Mi Bus mostraron a la mujer a bordo de la unidad de la línea 51 el mismo viernes que se ausentó de su casa.

Las imágenes también revelaron que Ana Lía bajó de la unidad al final del recorrido, en la zona de los galpones de la empresa Tres de Mayo. Por eso, este miércoles los rastrillajes se focalizarán en ese sector. También se pidieron las imágenes de las cámaras del cementerio municipal que está a unas pocas cuadras.

Draco, el perro de la Policía de Río Negro, busca a Ana Lía. Foto: Alfredo Leiva

«Ella conoce mucho esa zona porque daba clases de yoga en ese barrio. Hay dos perros que se sumaron a la busqueda: Draco y Franca -de Ingeniero Huergo-. Todas las unidades policiales están abocadas al operativo y ayer, el SPLIF voló un drone en la zona», indicaron fuentes policiales. La Comisión de Auxilio del Club Andino, la Prefectura y ahora, la Escuela Militar de Montaña, se sumaron al operativo.

¿Por qué la búsqueda de Ana Lía se activó tan rápido, apenas desapareció? Javier explicó que «es un amor, es adorable y fuera de serie. Es muy sociable y mucha gente la quiere. Todo el movimiento se expande a través de eso. Es profesora de yoga y maestra jardinera».

Javier lamentó la pérdida de tiempo en la búsqueda los primeros días al suponer que estaba cerca. «La buscábamos por esta zona y recién hace dos días sumamos el dato del colectivo que quedó firme con las cámaras de Mi Bus. Ahí, se cambió la zona de búsqueda. No descartamos ninguna posibilidad, por eso le pedimos a la gente especialmente que esté atenta«, manifestó.

Draco, el perro de la Policía de Río Negro, busca a Ana Lía. Foto: Alfredo Leiva

El último contacto con Ana Lía

El último viernes, la mujer estaba con su esposo y su hijo en la casa ubicada en la calle Sayhueque. «Había tenido un proceso de decaimiento en el último tiempo, pero esos días estaba bien, recuperándose. Estaba en buenas condiciones«, advirtió Javier. Contó que su esposo debió salir unos minutos y al regresar, la mujer ya no estaba.

La mujer es delgada, de estatura baja, tez blanca y, tiene pelo negro largo y ojos marrones. En las imágenes de las cámaras se la puede ver con una campera gris y negra, un gorro gris y un pantalón oscuro. «Por las fotos que vimos, estaba abrigada y llevaba una mochilita negra», describió.

«En el sector donde se bajón del colectivo, hay un centro de adultos mayores. Ella trabajó un tiempo ahí. Pensamos que quizás, se le ocurrió ir allí, por eso seguimos buscando. También se la buscó en el edificio abandonado en Diagonal Capraro donde hay gente en condición de calle. No descartamos nada», expresó.

Si bien la mujer se llevó la medicación, sus allegados no saben si «al estar en absoluta soledad, se la estará administrando». «No llevó su documento, ni la billetera aunque creemos que manejaba plata. De la tarjeta Sube no tenemos registro. Entendemos que la Fiscalía tomó declaración al chofer de Mi Bus que fue quien la llevó«, señaló.