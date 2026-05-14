Arturo Puig reveló por qué se distanció de Susana Giménez: “Me dolió un poco”

El actor Arturo Puig se sinceró sobre su vínculo con Susana Giménez y reveló cuál fue la actitud de la conductora que lo decepcionó profundamente tras la muerte de Selva Alemán, una de las etapas más difíciles de su vida.

En una entrevista con el programa Puro Show (El Trece), Arturo Puig confesó que esperaba más apoyo de parte de la diva, pero que no recibió ningún mensaje.

“Cuando partió Selva, no me mandó nada, ni un beso, ni una frase, ni nada. Me dolió un poco, ¿no?”, expresó Puig con sinceridad.

“Me sentí un poco… a ver cómo te puedo explicar, un poco dolido”, agregó.

Qué pasó entre Arturo Puig y Susana Giménez

El silencio de Susana fue algo que el actor no logró entender y, aunque aclaró que nunca existió una pelea formal entre ellos, reconoció que la situación marcó un antes y un después en el vínculo.

“No, no estoy peleado. Para nada. Tuvimos ahí un pequeño problema”, explicó.

Sin embargo, con el tiempo pudieron reencontrarse y aclarar las diferencias durante un evento social.

“Después creo que fue una fiesta… Estábamos en el Colón, ahí estuvimos hablando y se arregló. No hay problema”, relató Puig sobre el encuentro que ayudó a recomponer la relación.

Cómo atraviesa Arturo Puig el duelo por Selva Alemán

Arturo Puig y Selva Alemán compartieron una historia de amor de más de 50 años, consolidándose como una de las parejas más queridas y sólidas del espectáculo argentino.

Consultado sobre cómo vive actualmente el duelo, el actor habló con total honestidad sobre el difícil proceso que atraviesa.

“Es día a día, hora a hora. Hay veces que estoy bien, hay veces que estoy mal, la extraño mucho. Me cuesta mucho pensar que no la voy a ver más”, confesó.