Asado y milanesas con puré: el menú criollo en la boda de Lali Espósito y la torta de nueve pisos de Damián Betular

Lejos de los menús de pasos refinados y la etiqueta sofisticada de la alta cocina internacional, la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en la casona Casa Carlos se destacó por un marcado espíritu de «comida de bodegón». La pareja sorprendió a los entre 150 y 200 invitados convocados al barrio porteño de San Telmo con una propuesta gastronómica puramente criolla, abundante y descontracturada.

Según trascendió, la organización del servicio estuvo a cargo de la reconocida firma catering EatEat, que tras varias reuniones previas diseñó una carta enfocada en el confort gastronómico, respetando la premisa de los novios de mantener una fiesta íntima y sin acartonamientos.

De la picada al asado: el menú paso a paso de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La experiencia gastronómica de la noche arrancó al aire libre y se extendió hasta la madrugada con opciones contundentes que fueron la gran atracción de la velada:

La Recepción: una picada criolla tradicional servida en el sector exterior de la histórica propiedad de la calle Carlos Calvo, ideal para recibir a los allegados de manera informal.



una picada criolla tradicional servida en el sector exterior de la histórica propiedad de la calle Carlos Calvo, ideal para recibir a los allegados de manera informal. El Plato Principal: un imponente asado con diversos cortes a la parrilla combinado con la opción infalible de milanesas con puré , el plato preferido de la cantante.



un imponente combinado con la opción infalible de , el plato preferido de la cantante. La Bebida y Trasnoche: Barras de tragos clásicos y propuestas informales para acompañar la pista de baile.

Nueve pisos de altura: el toque maestro de Damián Betular para la boda de Lali Espósito

El momento estelar de la noche llegó a la hora del postre. La elaboración de la torta nupcial fue encargada al pastelero Damián Betular, quien diseñó una imponente pieza gastronómica de nueve pisos de altura.

La creación destacó por una base blanca inmaculada decorada con volados en tono rosa pastel y variadas texturas en relieve. Al igual que el resto de los preparativos, el traslado del pastel requirió un celoso operativo antiespías: llegó a bordo de una combi por la calle Carlos Calvo y el personal de servicio la cubrió por completo con una gran tela blanca para evitar la foto de los paparazzis.

Sin embargo, horas más tarde, las fotos filtradas en las redes sociales por la cuenta Fandom Aguerrido terminaron por confirmar la majestuosidad del trabajo de Betular.