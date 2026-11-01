«Fuimos inmensamente felices»: Lali Espósito rompió el misterio y mostró la intimidad de su boda con Pedro Rosemblat

El misterio llegó a su fin de la manera más romántica. Luego del fuerte operativo ciego montado en San Telmo para evitar a la prensa y las divertidas burlas por las fotos retocadas con Inteligencia Artificial, Lali Espósito y Pedro Rosemblat decidieron abrir las puertas de su intimidad. Este domingo, la pareja publicó las primeras imágenes oficiales de su casamiento.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella pop compartió una cuidada selección de fotografías donde se los ve posando con una notable complicidad, sonrientes y disfrutando a pleno de la celebración que coronó su historia de amor.

«¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros», escribió la cantante en la publicación que rápidamente se volvió viral. En el mismo texto, aprovechó para dejarle un cálido mensaje a su comunidad de fanáticos: «Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia».

Para cerrar el posteo, la artista eligió una frase contundente que resume el espíritu de la pareja: «Aguante el amor».

El álbum de los novios y el furor de los fanáticos

Las postales compartidas muestran a la flamante pareja luciendo sus impecables atuendos y compartiendo gestos de profundo cariño durante la fiesta. Como era de esperarse, la publicación oficial paralizó las redes sociales y generó una avalancha de reacciones.

En cuestión de minutos, el posteo se llenó de «Me gusta» y de miles de comentarios de seguidores y figuras del espectáculo que celebraron la unión. Entre los mensajes que más se repitieron en la caja de comentarios se destacaron:

«¡Muchas felicidades!»

«Qué emoción verlos así»

«¡Vivan los novios!»

«Aguante ustedes»

De esta manera, la pareja le puso el broche de oro a un fin de semana intenso, combinando la reserva de su vida privada con el contacto directo y afectuoso que siempre mantienen con su público.