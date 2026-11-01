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«Fuimos inmensamente felices»: Lali Espósito rompió el misterio y mostró la intimidad de su boda con Pedro Rosemblat

Tras el estricto operativo de seguridad en San Telmo y los insólitos guiños virales, la pareja decidió compartir las postales definitivas de la celebración. El emotivo mensaje de la estrella pop que revolucionó las redes.

Redacción

Por Redacción

El misterio llegó a su fin de la manera más romántica. Luego del fuerte operativo ciego montado en San Telmo para evitar a la prensa y las divertidas burlas por las fotos retocadas con Inteligencia Artificial, Lali Espósito y Pedro Rosemblat decidieron abrir las puertas de su intimidad. Este domingo, la pareja publicó las primeras imágenes oficiales de su casamiento.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella pop compartió una cuidada selección de fotografías donde se los ve posando con una notable complicidad, sonrientes y disfrutando a pleno de la celebración que coronó su historia de amor.

«¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros», escribió la cantante en la publicación que rápidamente se volvió viral. En el mismo texto, aprovechó para dejarle un cálido mensaje a su comunidad de fanáticos: «Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia».

Para cerrar el posteo, la artista eligió una frase contundente que resume el espíritu de la pareja: «Aguante el amor».

El álbum de los novios y el furor de los fanáticos

Las postales compartidas muestran a la flamante pareja luciendo sus impecables atuendos y compartiendo gestos de profundo cariño durante la fiesta. Como era de esperarse, la publicación oficial paralizó las redes sociales y generó una avalancha de reacciones.

En cuestión de minutos, el posteo se llenó de «Me gusta» y de miles de comentarios de seguidores y figuras del espectáculo que celebraron la unión. Entre los mensajes que más se repitieron en la caja de comentarios se destacaron:

  • «¡Muchas felicidades!»
  • «Qué emoción verlos así»
  • «¡Vivan los novios!»
  • «Aguante ustedes»

De esta manera, la pareja le puso el broche de oro a un fin de semana intenso, combinando la reserva de su vida privada con el contacto directo y afectuoso que siempre mantienen con su público.


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Pedro Rosemblat

El misterio llegó a su fin de la manera más romántica. Luego del fuerte operativo ciego montado en San Telmo para evitar a la prensa y las divertidas burlas por las fotos retocadas con Inteligencia Artificial, Lali Espósito y Pedro Rosemblat decidieron abrir las puertas de su intimidad. Este domingo, la pareja publicó las primeras imágenes oficiales de su casamiento.

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