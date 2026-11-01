«Qué felicidad»: la irónica reacción de Lali Espósito tras la insólita foto filtrada de su boda con Pedro Rosemblat

El operativo de seguridad extremo en la casona de San Telmo no pudo contra los vecinos curiosos ni contra la tecnología. Un día después de celebrar su boda en el más estricto secreto, Lali Espósito reapareció en sus redes sociales para confirmar oficialmente su matrimonio con Pedro Rosemblat. Sin embargo, fiel a su estilo, lo hizo riéndose de sí misma y del fallido intento de sus fans por espiar la fiesta.

La pareja había diseñado un evento hiperíntimo para sus familiares y amigos, donde la premisa principal era evitar la filtración de imágenes. El blindaje funcionó puertas adentro, pero un vecino logró capturar una fotografía aérea justo en el momento en que los novios daban el «sí».

El desastre de la Inteligencia Artificial y la ironía de Lali por la foto filtrada

Al viralizarse la imagen, la calidad de la toma lejana no permitía distinguir bien a los protagonistas. En un intento desesperado por ver los detalles de los atuendos, los usuarios de redes sociales aplicaron herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la nitidez.

El resultado fue catastrófico: los rostros de Lali, Pedro y todos los invitados quedaron completamente deformados. Lejos de molestarse por la invasión a su privacidad, la estrella pop no dejó pasar la oportunidad de capitalizar el blooper.

La cantante se adueñó del episodio y utilizó esas mismas imágenes «monstruosas» generadas por la IA para oficializar su estado civil ante sus millones de seguidores en Instagram:

El anuncio oficial: publicó la foto panorámica con las caras distorsionadas y un texto simple: «¡Nos casamos!».



publicó la foto panorámica con las caras distorsionadas y un texto simple: «¡Nos casamos!». Burlándose de sí misma: en una segunda historia, subió un primer plano de su propio rostro totalmente desfigurado y agregó con sarcasmo: «Qué felicidad».



en una segunda historia, subió un primer plano de su propio rostro totalmente desfigurado y agregó con sarcasmo: «Qué felicidad». El mensaje para el novio: cerró la secuencia con un zoom a la cara irreconocible de Rosemblat y una dedicatoria letal: «Te amo, Pe$@&».

Con esta jugada, la artista desactivó cualquier polémica por la filtración y transformó un intento de espionaje en la confirmación pública más divertida y comentada del fin de semana.