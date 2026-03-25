Aseguran que Mauro Icardi enfrentaría un reclamo millonario en Turquía

Mauro Icardi atraviesa un nuevo foco de conflicto y enfrenta versiones sobre una deuda millonaria en Turquía, una situación que podría incluso impactar en su carrera futbolística.

A partir de medios locales y el periodista Juan Etchegoyen, el delantero habría sido denunciado en Estambul por el propietario de una vivienda que ocupó antes de mudarse junto a China Suárez.

La denuncia contra Mauro Icardi en Turquía

El jugador residió en una propiedad ubicada en Göktürk, donde el alquiler mensual rondaba los 40 mil dólares. Sin embargo, dejó la vivienda antes de finalizar el contrato y se trasladó a la zona de Ulus, lo que habría desatado el conflicto legal.

El propietario inició acciones judiciales por pagos pendientes, ya que el futbolista no habría abonado los meses restantes del acuerdo tras la rescisión anticipada.

Deuda millonaria y causas judiciales

Las versiones indican que la situación derivó en varias causas judiciales en su contra. En total, se mencionan tres procesos de ejecución vinculados a la deuda, que además incluyen acusaciones por un supuesto uso inadecuado de la propiedad, lo que agravaría el reclamo.

El monto en discusión asciende a unos 480 mil dólares, cifra que surge tanto de la rescisión del contrato como de obligaciones impagas.

Silencio del entorno del futbolista

Hasta el momento, Mauro Icardi no confirmó la información y su entorno tampoco emitió declaraciones oficiales.

Sin embargo, un eventual avance de la causa podría complicar su situación legal y profesional, en medio de un contexto personal ya atravesado por cambios y exposición mediática.