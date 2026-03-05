Italia y antes de fin de año: así sería la boda de Mauro Icardi y la China Suárez

Mientras continúan las novedades en torno a la vida sentimental de Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez, el periodista Gustavo Méndez dio a conocer nuevos detalles sobre el futuro de la actriz y el futbolista.

Durante el programa La Mañana con Moria, el panelista —quien mantiene una relación cercana con Eugenia “la China” Suárez— aseguró que el delantero del Galatasaray quedaría legalmente divorciado de Wanda Nara la próxima semana, lo que le permitiría volver a casarse.

China Suárez y Mauro Icardi se casarían en Italia: revelaron la posible fecha de la boda

Según contó Méndez, la pareja ya estaría pensando en dar el siguiente paso en su relación y hasta tendría una fecha estimada para la ceremonia.

“Tengo la fecha de cuándo se casarían Mauro Icardi y la China. La boda sería entre octubre y diciembre de este año, en Italia”, reveló el periodista en el ciclo conducido por Moria Casán.

De confirmarse esta información, la actriz y el futbolista celebrarían su casamiento en Europa antes de fin de año.

En medio de este escenario mediático, también trascendió que Wanda Nara recibió una propuesta de casamiento el 4 de marzo en Italia por parte de Martín Migueles, lo que suma un nuevo capítulo a la historia que mantiene en vilo al mundo del espectáculo.