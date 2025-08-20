Así es Petunia, la ganadora de la edición 2025 del concurso «El perro más feo del mundo»

Este particular certamen se celebra en California, Estados Unidos, y más allá del trofeo o los 5.000 dólares que obtuvo la ganadora, representa para muchos la oportunidad de visibilizar historias de resiliencia y segundas oportunidades. En este caso, la ganadora de la edición 2025 fue Petunia, una perra mestiza bulldog de sólo dos años, cuyo pasado es de abandono.

La historia de Petunia, la ganadora del concurso del «Perro más feo del mundo»

La nueva edición del concurso en el que se elige al «Perro más feo del mundo», que se celebra anualmente en California, Estados Unidos, ya tiene a su elegido 2025. Se trata de «Petunia» una pequeña perra bulldog que se hizo con el primer puesto, por lo que su dueña obtuvo una considerable suma de dinero. Los organizadores valoraron que el animal provenía de la calle y que tenía autenticidad, además de sus peculiares características físicas.

Pero la vida de Petunia no siempre estuvo marcada por la felicidad. Abandonada a la calle, fue rescatada por un criador de perros de Las Vegas. En dicha ciudad, la bulldog pasó sus primeros meses en una perrera en muy mal estado, donde reinaban el caos, el desorden y el hacinamiento. Por el maltrato sufrido en ese momento fue que Petunia perdió el pelo.

Así es Petunia.-

Estuvo allí hasta que una organización que se encarga de rescatar y atender a perros en riesgo, la llevó a la ciudad de Eugene, la sede del condado de Oregón. Fue allí donde recibió la atención médica que necesitaba con urgencia, incluyendo su esterilización y una cirugía para corregir un paladar alargado que le obstaculizaba la respiración.

Finalmente, fue adoptada por su actual dueña; Shanoon Nyman, quien la describe como una perra muy tranquila y de alma gentil. La mujer decidió anotarla al concurso del «Perro más feo del mundo» porque allí se valora que el animal sea adoptado y auténtico, características que Petunia reunía a la perfección y, por ello, además de por sus ojos desviados y su falta de pelaje, se hizo con el premio.

Si bien el concurso a priori parece ser un chiste o algo poco serio, en realidad desde la organización remarcan que el evento busca reforzar el mensaje de adopción y el rechazo de los cánones de belleza que suelen imperar entre los animales de compañía.