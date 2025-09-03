La Voz Argentina: Joaco Martínez de Neuquén, la rompió con un tema de Fito Páez y pasó a la siguiente etapa

Joaco Martínez, el joven cantante de Zapala, Neuquén, volvió a brillar en el escenario de La Voz Argentina durante la definición de los rounds. En esta ocasión interpretó “Un vestido y un amor”, uno de los clásicos más emblemáticos de Fito Páez, y se llevó los elogios del dúo Miranda!, sus coaches.

El artista, que también tuvo un paso por General Roca, sigue demostrando el gran talento que lo llevó hasta esta instancia del reality. Sobre el final del programa de este miércoles 3 de septiembre se conocerá si sigue en el certamen.

Así fue la presentación de Joaco Martínez de Neuquén en La Voz Argentina

Joaquín Martínez es el primer participante de Miranda! que va a subir al escenario 🥹🚀 #LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe 📺 También en HBO MAX pic.twitter.com/iOwV6XBXPI — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 4, 2025

La presentación de Joaco Martínez en La Voz Argentina.

Al momento de la devolución, Juliana Gattas fue la primera en tomar la palabra y destacó su crecimiento artístico: “Hermoso, te estás convirtiendo en un artista increíble”.

Por su parte, Ale Sergi sumó una observación técnica pero igualmente elogiosa: “Yo sentí que el arranque estuvo dudoso y que encontraste la afinación cuando te paraste. Fue muy mínimo, estamos hilando muy fino. El final fue fabuloso”.

La performance de Joaco se convirtió en uno de los momentos destacados de la noche y generó gran expectativa. La definición llegará sobre el final de la programación de este miércoles 3 de septiembre, cuando se conozca si el zapalino logra avanzar a la próxima instancia del certamen.

Quiénes fueron los salvados por el duo Miranda!

Eugenia Rodríguez

Emiliano Villagra

Pablo Cuello

«Otra vez hubo un triple empate», detalló Nico Occhiato. «Hay dos que fueron los más votadas y siguen en La Voz Argentina. En ese momento nombró a:

Sofía Verna

Aimé Sali

Luego nombró a una de las personas que se tuvo que despedir del programa: Leandro Colman. Tras ese momento, el duo Miranda! eligió las dos personas que pasaron a la siguiente etapa.

Joaquín Martínez Urrutia

Thomas Guzmán.

En este sentido, Leandro Colman y Josué Cordero quedaron eliminados de La Voz Argentina.

