La Voz Argentina: cómo se definen los próximos finalistas del reality 

La Voz Argentina está llegando a su fin. El reality que busca a la mejor voz de Argentina comenzó este martes el cuarto round, con una metodología que no habíamos visto hasta el momento.

Tras un imponente arranque con un show de Lali y los Miranda!, Nico Occhiato anunció el comienzo de esta nueva etapa y compartió todos los detalles de cómo funciona.

Los detalles del 4° Round de La Voz Argentina

«Hoy tenemos enfrentamiento de todos los equipos. Hoy van a ir cantando todos los equipos», comenzó anunciando el conductor. Cuando los coaches le preguntaron cómo será esta nueva etapa, Occhiato reveló: «Es tremendo esto, es así, si hoy canta alguien del Team Lali, el resto que no son Lali tiene que votar con las tablets, del 1 al 10 como venimos haciendo».

Entonces, explicó: «Van a ir cantando uno de cada equipo, enfrentamientos cruzados. Luego, el que obtenga el menor puntaje de cada equipo, queda eliminado de La Voz Argentina«.

Joaco Martínez de Neuquén sigue en La Voz Argentina

El neuquino Joaco Martínez Urrutia, oriundo de Zapala, dio un paso más en La Voz Argentina y está cerca de meterse en la gran final.

Integrante del Team Miranda!, el joven cantante se impuso en el tercer round de batallas frente a Emiliano Villagra, en una emotiva interpretación de “Perfume de Carnaval”, del reconocido compositor Peteco Carabajal.

Previo a su presentación, Joaco expresó lo que significaba para él volver a sus raíces: “No venía haciendo folclore en las presentaciones, así que es volver a mis orígenes”.

La performance fue celebrada por todos los coaches. Soledad Pastorutti no dudó en elogiar a ambos participantes: “Fue la perfección, no hay otra manera de describir lo que hicieron”.

Desde el Team Miranda!, Juliana Gattas y Ale Sergi reconocieron lo difícil de la elección: “Estuvieron re contra parejos, de todas maneras, estamos convencidos de que la van a romper por lo profesionales que son. Se complementaron muy bien”.

Finalmente, el dúo pop anunció su decisión: “Quien ganó esta batalla es Joaquín”.

Con este triunfo, Joaco Martínez se posiciona como uno de los grandes favoritos y se mantiene en camino hacia la definición del reality que busca a la mejor voz del país.