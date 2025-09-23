Joaco Martínez de Neuquén sigue en La Voz Argentina: ganó el 3° round y está cerca de la final 

El neuquino Joaco Martínez Urrutia, oriundo de Zapala, dio un paso más en La Voz Argentina y está cerca de meterse en la gran final.

Integrante del Team Miranda!, el joven cantante se impuso en el tercer round de batallas frente a Emiliano Villagra, en una emotiva interpretación de “Perfume de Carnaval”, del reconocido compositor Peteco Carabajal.

Así fue la presentación de Joaco Martínez de Neuquén en La Voz Argentina

Previo a su presentación, Joaco expresó lo que significaba para él volver a sus raíces: “No venía haciendo folclore en las presentaciones, así que es volver a mis orígenes”.

La performance fue celebrada por todos los coaches. Soledad Pastorutti no dudó en elogiar a ambos participantes: “Fue la perfección, no hay otra manera de describir lo que hicieron”.

Desde el Team Miranda!, Juliana Gattas y Ale Sergi reconocieron lo difícil de la elección: “Estuvieron re contra parejos, de todas maneras, estamos convencidos de que la van a romper por lo profesionales que son. Se complementaron muy bien”.

Finalmente, el dúo pop anunció su decisión: “Quien ganó esta batalla es Joaquín”.

Con este triunfo, Joaco Martínez se posiciona como uno de los grandes favoritos y se mantiene en camino hacia la definición del reality que busca a la mejor voz del país.