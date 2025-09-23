ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Joaco Martínez de Neuquén sigue en La Voz Argentina: ganó el 3° round y está cerca de la final 

El nacido en Zapala con paso por General Roca interpretó junto a Emiliano Villagra “Perfume de Carnaval”, canción del reconocido Peteco Carabajal.

Redacción

Por Redacción

Joaquín Martínez Urrutia.

Joaquín Martínez Urrutia.

El neuquino Joaco Martínez Urrutia, oriundo de Zapala, dio un paso más en La Voz Argentina y está cerca de meterse en la gran final.

Integrante del Team Miranda!, el joven cantante se impuso en el tercer round de batallas frente a Emiliano Villagra, en una emotiva interpretación de “Perfume de Carnaval”, del reconocido compositor Peteco Carabajal.

Así fue la presentación de Joaco Martínez de Neuquén en La Voz Argentina

Previo a su presentación, Joaco expresó lo que significaba para él volver a sus raíces: “No venía haciendo folclore en las presentaciones, así que es volver a mis orígenes”.

La performance fue celebrada por todos los coaches. Soledad Pastorutti no dudó en elogiar a ambos participantes: “Fue la perfección, no hay otra manera de describir lo que hicieron”.

Desde el Team Miranda!, Juliana Gattas y Ale Sergi reconocieron lo difícil de la elección: “Estuvieron re contra parejos, de todas maneras, estamos convencidos de que la van a romper por lo profesionales que son. Se complementaron muy bien”.

Finalmente, el dúo pop anunció su decisión: “Quien ganó esta batalla es Joaquín”.

Con este triunfo, Joaco Martínez se posiciona como uno de los grandes favoritos y se mantiene en camino hacia la definición del reality que busca a la mejor voz del país.


Temas

Joaco Martínez

La Voz Argentina

Neuquén

Telefe

El neuquino Joaco Martínez Urrutia, oriundo de Zapala, dio un paso más en La Voz Argentina y está cerca de meterse en la gran final.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios