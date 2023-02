Así fue la presentación de Rihanna de medio tiempo en el Super Bowl

Se disputó el partido entre Eagles y Chiefs, en el Super Bowl, que definió al nuevo campeón. Pero las expectativas además del encuentro estuvieron puestas en la presentación de Rihanna de medio tiempo, que como se esperaba brindó un show de primer nivel.

Con un espectáculo en Arizona, la cantante tuvo un gran despliegue en el escenario y sonaron muchos de sus principales hits. Con un vestido rojo, y acompañada con sus bailarines de blanco, también se lució con sus coreografías.

«Diamonds», fue la canción con que cerró su presentación. Otros de sus temas fueron “Umbrella”, “Rude Boy”, “Wild Thoughts”, “Work”, “Wild Thoughts”, “Pour It Up”, “All The Lights”, “Run This Town”, entre otros.

“Cuando te conviertes en madre, algo pasa que sientes que puedes hacer cualquier cosa (…); por mucho miedo que me diera, había algo estimulante en el reto que esto supone”, expresó la artista en conferencia de prensa, momentos antes de su presentación.

Kansas City Chiefs campeón del Super Bowl

Kansas City Chiefs venció a Eagles por 38 a 35, en un partido muy parejo, y se consagraron campeones de la NFL por tercera vez en su historia.

Patrick Mahomes fue elegido como el jugador más valioso de esta edición.