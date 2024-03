Así se encuentra hoy Lía Crucet: Gladys «La Bomba» Tucumana se reencontró con la cantante

Luego de las especulaciones sobre el estado de salud de Lía Crucet, Gladys «La Bomba» Tucumana se reencontró con la intérprete de cumbia. El periodista Luis Ventura compartió la imagen del encuentro.

Este viernes, Luis Ventura mostró el reencuentro entre la intérprete de «La Pollera Amarilla» y la artista Lía Crucet. La cantante de «La güera Salomé» se encuentra internada en un geriátrico ubicado en Mar del Plata desde el año 2021.

«Emotiva visita de Gladys La Bomba Tucumana a la gloriosa Lía Crucet en su internación» escribió Ventura en la descripción de la imagen de las emblemáticas cantantes de la movida tropical. La fotografía impactó al público de la artista de 71 años, ya que se la ve muy distinta a como se la recordaba.

Lía sufre de demencia senil y su estado de salud viene preocupando al público hace meses. Sin embargo, su marido, Tony Salatino, dijo en noviembre del año pasado: «Está bien ella, gracias a Dios. Por supuesto que está con la edad encima. Algunos se piensan que es la Lía Crucet de antes y ya no, como yo tampoco soy el que era antes. El tiempo pasa para todos».

«Gracias a Dios conoce a todo el mundo, que según me dijo el médico es primordial. ‘Preocupate cuando deje de reconocerte’, me advierte. ¡Qué se yo! Él dice que en algún momento va a pasar. Pero, por ahora, yo la veo perfecta. Te digo más: me tiene podrido con que quiere ir a la televisión» agregó en aquella ocasión.

El día que la hija de Lia Crucet salió al cruce de «La Bomba» Tucumana

El año pasado, Gladys habló con los medios sobre las cantantes argentinas que más suenan en la actualidad y causó polémica.

“A veces no sé quién es la persona… si es Tini o si es María Becerra o si es la otra. Yo soy cantante, tengo oído de músico y me suena todo igual. Me gusta más la autenticidad, que yo no haga lo mismo que la otra. Porque yo soy cantante de cumbia, creo que soy la única cantante de cumbia” expresó «La Bomba» Tucumana.

Ante estos dichos, Karina Crucet, intérprete de «La Cocoreta», decidió opinar al respecto.

“Está pasando con algunos grupos que aparecen. Por más que haya colegas que no lo quieran entender, L-gante es cumbia, nueva. Todo cambió. Son nuevas generaciones. Me parece perfecto que todo vaya rotando” opinó en «Intrusos».

“Ahora tenemos las redes sociales. Eso cambió todo. No se puede comparar. Yo no soy muy fanática de lo noventoso, a pesar de que aparecí en los 90. Me parece retrógrado, no me gusta. Gladys se quedó en los noventa con sus pensamientos. Eso es lo feo» expresó de forma contundente.