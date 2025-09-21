Así sería el nuevo Volkswagen Senda: la versión 2026 del histórico auto familiar 

El Volkswagen Senda fue lanzado en Argentina en 1990 como una versión más económica y básica del Gacel. En su momento fue anunciado con el lema «El Escarabajo del 90«. Se caracterizó por su robustez, mecánica probada y un equipamiento más sencillo que el del Gacel, ofreciendo tanto versiones nafteras como diésel.

En esta versión 2026 generada por la Inteligencia Artificial, el diseño exterior se modernizaría con líneas más fluidas y aerodinámicas, faros LED delgados y una parrilla frontal que integra el nuevo lenguaje de diseño de Volkswagen, pero manteniendo la esencia de auto familiar y funcional. Los guardabarros tendrían un diseño más esculpido y las llantas de aleación serían de mayor tamaño, con un estilo contemporáneo.

El nuevo Volkswagen Senda: la versión 2026 del histórico auto familiar

Nuevo Volkswagen Senda, por Gemini Ai.

En el interior, el Senda 2026 sería un salto tecnológico. Un panel de instrumentos totalmente digital y una gran pantalla táctil flotante para el infoentretenimiento dominarían el salpicadero. Los materiales serían de mayor calidad, con opciones de tapicería en cuero sintético o telas sostenibles. Los asientos serían ergonómicos y con ajustes eléctricos. Habría iluminación ambiental personalizable y un sistema de sonido premium. La conectividad sería total, con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador de móvil inductivo y varios puertos USB-C.

Cómo sería la mecánica del nuevo Volkswagen Senda 2026

El Volkswagen Senda 2026 podría seguir la tendencia actual de motores más eficientes y ecológicos, manteniendo la fiabilidad que siempre caracterizó al modelo original.

Se ofrecerían dos opciones principales:

Motor 1.0 TSI Turbo: Un motor de tres cilindros, pequeño pero muy potente y de bajo consumo. Sería ideal para el uso diario en la ciudad. Este motor podría generar alrededor de 116 caballos de fuerza, acoplado a una caja de cambios manual de 6 velocidades o una transmisión automática Tiptronic de 6 velocidades.

Motor 1.4 TSI Turbo: Un motor de cuatro cilindros que brindaría un rendimiento superior, perfecto para viajes largos y un manejo más deportivo. Este motor, con aproximadamente 150 caballos de fuerza, podría venir con una caja de cambios automática DSG de 7 velocidades, que es conocida por su rapidez y eficiencia en el cambio de marchas.

Chasis y Suspensión

El chasis se construiría sobre la plataforma MQB de Volkswagen, una arquitectura modular que ya se usa en modelos como el Golf y el Polo. Esto permitiría al Senda 2026 ser más liviano, pero también más rígido y seguro, mejorando su comportamiento en carretera. La suspensión sería independiente en las cuatro ruedas, lo que mejoraría la comodidad y la estabilidad, incluso en caminos irregulares.

Seguridad

En cuanto a seguridad, el Senda 2026 incorporaría las tecnologías más modernas de asistencia a la conducción, como:

Control de crucero adaptativo: Para mantener una distancia segura con el vehículo de adelante.

Asistencia de mantenimiento de carril: Que ayuda a evitar salidas involuntarias del carril.

Frenado de emergencia autónomo: Con detección de peatones, para reducir el riesgo de colisiones.

Seis airbags: Airbags frontales, laterales y de cortina.

Estas características, combinadas con una carrocería más resistente, harían del Senda 2026 un auto familiar muy seguro y confiable.