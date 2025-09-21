ESCUCHÁ RN RADIO
La polémica palabra del reggaetón que incorporó la RAE: qué significa y cómo usarla 

La Real Academia Española sumó el término a su diccionario y generó sorpresa por su origen popular. 

Redacción

La RAE incorporó papichulo.

La Real Academia Española incorporó la palabra «papichulo» a su diccionario oficial, una expresión que nació en el habla cotidiana y que ahora forma parte del idioma reconocido.

Qué significa «papichulo», la nueva palabra incorporada por la RAE

El término significa “hombre atractivo”, especialmente utilizado para describir a alguien que destaca por su físico o su estilo. En muchos casos se usa de forma coloquial y hasta pícara, sobre todo en contextos informales o juveniles. 

La palabra, que surge de la combinación de «papi» y «chulo», es un americanismo y su uso se ha popularizado en países como México, Puerto Rico y Paraguay, gracias a la influencia de la música urbana y las redes sociales. 

Según la RAE, el uso de esta palabra se extendió en varios países de América Latina, incluida la Argentina, y se volvió popular gracias a la música urbana. Hoy aparece en canciones, redes sociales y charlas cotidianas como un halago directo. 

Cómo se puede usar «papichulo» 

  • Para elogiar a alguien por su apariencia: “Ese jugador es un papichulo”. 
  • En tono humorístico o amistoso entre amigos. 
  • Como parte del lenguaje de la cultura pop y el reguetón. 

Con esta incorporación, la RAE refuerza su política de integrar términos que ya circulan en la calle y que reflejan la evolución real de la lengua, sumando expresiones que hace unos años parecían demasiado informales para el diccionario. 


