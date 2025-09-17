Así sería el nuevo Fiat 147: la versión 2026 del auto que sigue acompañando generaciones argentinas

El Fiat 147 fue la adaptación sudamericana del 125 europeo. Fabricado en Brasil y Argentina, es un modelo bien conocido en las calles locales y que, en sucesivas evoluciones, también se llamó Brío, Spazio y Vivace.

El 147 se presentó en Brasil en 1976, con motor 1.0 de 55 CV y caja manual de cuatro marchas. La unidad del hallazgo es una GLS de 1979, que ya venía con motor 1.3 de 72 CV y podía alcanzar los 145 km/h.

El Fiat 147 de nueva generación se posicionaría como un vehículo urbano compacto, ágil y accesible, manteniendo el espíritu práctico y funcional del original, pero con una estética modernizada, tecnología de vanguardia y un fuerte enfoque en la sostenibilidad. Sería ideal para la ciudad y los viajes cortos, ofreciendo eficiencia y conectividad.

Así sería el nuevo Fiat 147: la versión 2026 del histórico auto

Mecánica:

Motorización: Se ofrecería con una gama de motores eficientes y una opción eléctrica. Motor de Combustión Interna (ICE): Un motor de 1.0L de tres cilindros turboalimentado (FireFly Turbo), con aproximadamente 120 CV, acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades o una automática CVT. Este motor ofrecería una excelente relación consumo/prestaciones para el uso urbano. Eléctrico (BEV): Una versión 100% eléctrica con un motor de aproximadamente 100 a 120 CV, alimentado por una batería de iones de litio de 40 kWh, que proporcionaría una autonomía de unos 300-350 km (WLTP). Sería ideal para la movilidad urbana y periurbana.

Plataforma: Se basaría en una plataforma modular compacta, ligera y rígida, optimizada para ofrecer un buen equilibrio entre confort de marcha y agilidad, así como para integrar fácilmente los sistemas de propulsión eléctricos.

Suspensión: Suspensión delantera tipo McPherson y trasera de barra de torsión, ajustada para absorber las irregularidades urbanas y ofrecer una conducción cómoda.

Seguridad: Incorporaría sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) avanzados, como frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo y airbags múltiples.

Así sería el exterior del nuevo Fiat 147: la versión 2026

El diseño exterior del Fiat 147 de nueva generación sería fresco y moderno, conservando la practicidad de un hatchback compacto, pero con líneas más fluidas y detalles contemporáneos.

Nuevo Fiat 147, según la Gemini Ai.

Dimensiones: Mantendría dimensiones compactas para facilitar la conducción y el estacionamiento en la ciudad, con una longitud aproximada de 3.8 a 4.0 metros.

Iluminación: Faros delanteros y traseros full LED, con un diseño moderno y distintivo. Las luces diurnas LED se integrarían sutilmente en la parte frontal.

Parrilla: Una parrilla rediseñada, que podría ser cerrada en la versión eléctrica para mejorar la aerodinámica. El nuevo logo de Fiat estaría prominentemente ubicado.

Líneas de Diseño: Líneas limpias y aerodinámicas, con un leve guiño al diseño original en la forma general del hatchback, pero con superficies más esculpidas y dinámicas.

Llantas: Llantas de aleación de 15 o 16 pulgadas, con diseños que realzarían la modernidad del vehículo.

Así sería el interior del nuevo Fiat 147: la versión 2026

El interior del Fiat 147 de nueva generación se centraría en la ergonomía, la conectividad y un diseño juvenil y funcional, utilizando materiales que reflejen su enfoque sostenible y moderno.

Nuevo Fiat 147, según la Gemini Ai.