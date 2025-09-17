Así sería el nuevo Fiat 147: la versión 2026 del auto que sigue acompañando generaciones argentinas
Fabricado en Argentina y Brasil, el Fiat 147 es un modelo bien conocido en las calles locales. Esta sería su versión 2026.
El Fiat 147 fue la adaptación sudamericana del 125 europeo. Fabricado en Brasil y Argentina, es un modelo bien conocido en las calles locales y que, en sucesivas evoluciones, también se llamó Brío, Spazio y Vivace.
El 147 se presentó en Brasil en 1976, con motor 1.0 de 55 CV y caja manual de cuatro marchas. La unidad del hallazgo es una GLS de 1979, que ya venía con motor 1.3 de 72 CV y podía alcanzar los 145 km/h.
El Fiat 147 de nueva generación se posicionaría como un vehículo urbano compacto, ágil y accesible, manteniendo el espíritu práctico y funcional del original, pero con una estética modernizada, tecnología de vanguardia y un fuerte enfoque en la sostenibilidad. Sería ideal para la ciudad y los viajes cortos, ofreciendo eficiencia y conectividad.
Mecánica:
- Motorización: Se ofrecería con una gama de motores eficientes y una opción eléctrica.
- Motor de Combustión Interna (ICE): Un motor de 1.0L de tres cilindros turboalimentado (FireFly Turbo), con aproximadamente 120 CV, acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades o una automática CVT. Este motor ofrecería una excelente relación consumo/prestaciones para el uso urbano.
- Eléctrico (BEV): Una versión 100% eléctrica con un motor de aproximadamente 100 a 120 CV, alimentado por una batería de iones de litio de 40 kWh, que proporcionaría una autonomía de unos 300-350 km (WLTP). Sería ideal para la movilidad urbana y periurbana.
- Plataforma: Se basaría en una plataforma modular compacta, ligera y rígida, optimizada para ofrecer un buen equilibrio entre confort de marcha y agilidad, así como para integrar fácilmente los sistemas de propulsión eléctricos.
- Suspensión: Suspensión delantera tipo McPherson y trasera de barra de torsión, ajustada para absorber las irregularidades urbanas y ofrecer una conducción cómoda.
- Seguridad: Incorporaría sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) avanzados, como frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo y airbags múltiples.
Así sería el exterior del nuevo Fiat 147: la versión 2026
El diseño exterior del Fiat 147 de nueva generación sería fresco y moderno, conservando la practicidad de un hatchback compacto, pero con líneas más fluidas y detalles contemporáneos.
- Dimensiones: Mantendría dimensiones compactas para facilitar la conducción y el estacionamiento en la ciudad, con una longitud aproximada de 3.8 a 4.0 metros.
- Iluminación: Faros delanteros y traseros full LED, con un diseño moderno y distintivo. Las luces diurnas LED se integrarían sutilmente en la parte frontal.
- Parrilla: Una parrilla rediseñada, que podría ser cerrada en la versión eléctrica para mejorar la aerodinámica. El nuevo logo de Fiat estaría prominentemente ubicado.
- Líneas de Diseño: Líneas limpias y aerodinámicas, con un leve guiño al diseño original en la forma general del hatchback, pero con superficies más esculpidas y dinámicas.
- Llantas: Llantas de aleación de 15 o 16 pulgadas, con diseños que realzarían la modernidad del vehículo.
Así sería el interior del nuevo Fiat 147: la versión 2026
El interior del Fiat 147 de nueva generación se centraría en la ergonomía, la conectividad y un diseño juvenil y funcional, utilizando materiales que reflejen su enfoque sostenible y moderno.
- Tablero de Instrumentos: Un panel de instrumentos digital de 7 pulgadas, personalizable y fácil de leer, que se combinaría con una pantalla táctil central de infoentretenimiento de 10.25 pulgadas, con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.
- Materiales: Tapicería de asientos y paneles de puerta con tejidos reciclados o de origen sostenible, en colores y texturas que transmitan una sensación de frescura y modernidad. Detalles en plásticos reciclados y acabados mate.
- Conectividad: Puertos USB-C, cargador inalámbrico para smartphones y un sistema de sonido con buena calidad de audio.
- Espacio Interior: A pesar de sus dimensiones compactas, el diseño inteligente maximizaría el espacio para los ocupantes y el volumen del baúl, con asientos traseros abatibles para mayor versatilidad.
- Volante: Volante multifunción con diseño moderno y controles intuitivos.
- Almacenamiento: Múltiples compartimentos portaobjetos estratégicamente ubicados para la practicidad diaria.
