Así sería el nuevo Citroën 3CV: la versión 2025 del histórico auto familiar 

El Citroën 3CV es uno de los autos más fabricados por la marca en su historia. Su producción comenzó en 1948 y duró hasta 1990, mientras que en Argentina se fabricó entre 1960 y 1979. Actualmente, el Citroën 3CV no tiene un modelo oficial de producción para 2025. Sin embargo, la inteligencia artificial (IA) y diseñadores conceptuales han creado recreaciones de cómo se vería una versión moderna, combinando la esencia del vehículo original con tecnología y diseño actuales.

Así sería el nuevo Citroën 3CV: la versión 2025 del histórico auto que aún sigue por las calles

Basado en recreaciones y en las tendencias del mercado automotriz de 2025, así sería un hipotético Citroën 3CV moderno.

La versión 2025 del histórico Citroën 3CV. (Gemini).

Exterior: Mantendría la forma de «burbuja», pero con líneas más suaves y aerodinámicas. Los guardabarros redondeados seguirían siendo un rasgo distintivo. El diseño mantendría la silueta icónica y redondeada que le dio el apodo de «La Rana», pero con elementos actualizados.

Iluminación: Los faros redondos serían de tecnología LED de alta eficiencia, conservando la forma clásica pero con un toque futurista.

Techo: Inspirado en la capota de lona original, el nuevo 3CV podría tener un techo retráctil de vidrio o de material textil, que se abra eléctricamente.

Materiales: Se utilizarían materiales ligeros y sostenibles como aluminio y plásticos reciclados de alta resistencia para optimizar el rendimiento y reducir el impacto ambiental.

Detalles: Las llantas de aleación reinterpretarían el diseño original, y la carrocería podría estar disponible en una paleta de colores vintage como celeste pastel, crema, verde oliva y combinaciones bicolor.

La mecánica del nuevo Citroën 3CV

Motorización: El inconfundible sonido del motor bicilíndrico quedaría en el recuerdo. La propuesta moderna se centraría en la eficiencia y la sustentabilidad:

Versión Eléctrica: Esta sería la opción más destacada. Contaría con un motor eléctrico de unos 120 kW (aproximadamente 160 CV), con una batería de 45 kWh. Esto le daría una autonomía de entre 350 y 400 kilómetros, ideal para el uso urbano y viajes cortos. Podría incluso incorporar paneles solares en el techo para una carga complementaria.

Versión Híbrida: Una alternativa sería un motor de combustión interna, como el motor turbo de 1.2 litros y 120 CV de la familia de motores PureTech de Citroën, combinado con un motor eléctrico. Esta versión ofrecería tracción delantera y una mayor eficiencia de combustible.

El interior del nuevo Citroën 3CV 2025

Interior: tendría una combinación de colores claros y materiales sostenibles. El salpicadero sería de un diseño simple y limpio, dominado por la pantalla central flotante. Habría pocos botones físicos. Los asientos serían cómodos y con un aspecto moderno, con costuras a la vista y reposacabezas integrados. Un techo panorámico de vidrio le daría una sensación de amplitud y luminosidad.

El interior del Citroën 3CV 2025. (Gemini).

Tablero de instrumentos: Un diseño minimalista con una pantalla central táctil de 10.25 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento, compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. El volante sería de menor radio y de mejor agarre que el original.

Asientos y tapicería: Diseñados ergonómicamente y tapizados en materiales reciclados y ecológicos, manteniendo la comodidad característica del 3CV.

Espacio: Aunque sus dimensiones serían similares a las del modelo original, se optimizaría el espacio interior con una mayor distancia entre ejes. El baúl tendría una capacidad aproximada de 280 litros, y la versión eléctrica podría contar con un pequeño compartimento de almacenamiento en la parte delantera.