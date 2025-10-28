¡Atención! ¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en noviembre 2025?

Meta anunció en qué celulares dejará de funcionar WhatsApp a partir del 1° de noviembre 2025. La medida impactará en dispositivos con más de diez años de antigüedad o que no han recibido actualizaciones en manos de los propios fabricantes. Enterate acá cuáles son los modelos.

Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en noviembre 2025

A partir del 1° de noviembre 2025, WhatsApp, la aplicación de mensajería más famosa del mundo, dejará de funcionar en varios modelos de celulares. Esta medida afectará a los celulares más viejos, que tienen sistemas operativos más antiguos y no pueden recibir las actualizaciones de la aplicación. En estos modelos no se podrá abrir la app ni recibir mensajes. Según Infobae, los celulares afectados serán:

Para Android

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5

Motorola: Moto G (primera generación), Moto E (2014)

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, LG G3

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2

Huawei: Ascend Mate 2

HTC: One M8

Para iPhone

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

WhatsApp: qué es y cómo usar Zapia

En un ecosistema digital saturado de aplicaciones, Zapia propone una idea simple, pero poderosa: un asistente de inteligencia artificial que funciona directamente desde WhatsApp. Creado por BrainLogic AI, Zapia busca convertirse en una especie de “ChatGPT local”, adaptado al lenguaje, los hábitos y las necesidades de los usuarios.

Para empezar a usarlo, solo hay que agregar el número como contacto en WhatsApp o descargar su aplicación móvil. Desde ese momento, el usuario puede interactuar con el asistente como si fuera una persona más: enviando mensajes de texto, notas de voz o archivos. Detrás, un modelo de IA interpreta las consultas y responde de manera natural.