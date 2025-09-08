Esta nueva función de WhatsApp genera una gran expectativa en todos los usuarios. Conocé acá de qué se trata y cuándo estará disponible.

WhatsApp: ¿Qué son las fotos dinámicas y cuándo estarán disponibles?

La reconocida aplicación de mensajería WhatsApp realiza actualizaciones constantemente para el mejor uso y provecho de los usuarios.

En esta ocasión, WhatsApp planea un importante cambio para el envío de las imágenes en los chats. La aplicación permitirá el uso de Live Photos (conocidas con este nombre en dispositivos Apple), fotos que se destacan por ser dinámicas, a comparación de las actuales, que son dinámicas.

Se trata de fotos con movimiento y sonido. El formato combina una imagen fija con un breve videoclip que se captura antes y después de la captura. Según un informe del sitio WABetaInfo, esta función estará disponible en ediciones Beta de WhatsApp, tanto en iOS como en Apple. Se podrá usar en chats, grupos y canales.

“El movimiento y el audio se conservan, ofreciendo una experiencia completa en lugar de solo una imagen fija”, informaron. La función ofrece compatibilidad multiplataforma, para que los usuarios en iOS y Android puedan interactuar sin problemas

WhatsApp: Qué es y cómo activar el «Modo agenda» para organizar las tareas del día a día

WhatsApp tiene la capacidad de convertirse en una agenda digital práctica, accesible y privada, dando la opción de organizar tareas, almacenar documentos y guardar información relevante para la rutina personal o profesional. Todo esto sin tener que instalar nada más en el teléfono y solamente aprovechando las funciones que tiene la aplicación: de esto se trata el «Modo agenda»

Cómo activar el Modo agenda

Abrí WhatsApp y tocá la opción de “nuevo chat”. En la parte superior aparece tu propio número de teléfono: al seleccionarlo se genera un chat personal. Ahí podés empezar a escribir actividades, anotar fechas, guardar enlaces o enviarte imágenes y documentos que quieras tener a mano.

Otra alternativa posible consiste en agregarse como contacto a la agenda del teléfono. Después, al buscar ese nombre en los chats, se accede al acceso directo para enviarse mensajes, audios, imágenes o documentos a uno mismo y mantener organizada toda la información.