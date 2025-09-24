WhatsApp lanza la función «Traducir mensajes»: ¿Cómo funciona y cuándo estará disponible?

La famosa aplicación de mensajería lanza una innovadora función, que mejorará la comunicación entre idiomas. Enterate acá todos los detalles.

WhatsApp lanza la función «Traducir mensajes»

La última actualización de WhatsApp ha traído una función práctica y novedosa para todos los usuarios. La aplicación de mensajería lanzó la opción de «Traducir mensajes» en los chats de otros idiomas. De esta forma, las conversaciones se podrán leer de manera automática facilitando la comunicación.

Esta función se encontraba en prueba en la versión beta, pero WhatsApp anunció que muy pronto estará disponible para todos los dispositivos móviles. El objetivo de esta actualización es simple: no tener que cambiar de aplicación para comprender lo que dice un mensaje de otro idioma.

«Esperamos que esta función ayude a romper las barreras del idioma y permita a los usuarios conectarse más profundamente con sus seres queridos y comunidades de todo el mundo», expresaron las autoridades de WhatsApp.

Vale aclarar que esta nueva opción se podrá usar para los chats individuales, grupales y las actualizaciones del canal. En el comunicado de Meta también se detalló que se deberá descargar el idioma que se desee utilizar, para mantener la privacidad de los chats.

WhatsApp: ¿Cómo funciona la traducción de mensajes?

La función de «Traducir mensajes» de WhatsApp llegará muy pronto a los dispositivos móviles. Si deseas utilizarla, solo debés hacer una pulsación larga sobre el mensaje y seleccionar la opción «Traducir«. La primera vez tendrás que elegir a qué idioma querés convertirlo, pero después WhatsApp te permitirá colocar este idioma por defecto.

La aplicación de mensajería aclaró que la opción será distinta según el sistema operativo. En Android se podrá traducir conversaciones enteras para que cada mensaje cambie a tu idioma de forma automática cuando se recibe, mientras que en los dispositivos de Apple es necesario ir mensaje a mensaje.

Otra diferencia es que Android cuenta con los idiomas inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe, mientras que iOS es capaz de traducir mensajes en hasta 19 idiomas.