WhatsApp: Qué es y cómo activar el «Modo agenda» para organizar las tareas del día a día
La función de chat personal ofrece almacenamiento sincronizado y seguro en todos los dispositivos vinculados a la cuenta.
WhatsApp no solo sirve para chatear con familiares y amigos: la plataforma de Meta también puede convertirse en una agenda digital práctica, accesible y privada. La herramienta es ideal para organizar tareas, guardar documentos y almacenar información importante sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales. Te contamos qué es y cómo activar el «Modo agenda».
WhatsApp tiene la capacidad de convertirse en una agenda digital práctica, accesible y privada, dando la opción de organizar tareas, almacenar documentos y guardar información relevante para la rutina personal o profesional. Todo esto sin tener que instalar nada más en el teléfono y solamente aprovechando las funciones que tiene la aplicación: de esto se trata el «Modo agenda».
Cómo activar el Modo agenda
- Abrí WhatsApp y tocá la opción de “nuevo chat”.
- En la parte superior aparece tu propio número de teléfono: al seleccionarlo se genera un chat personal.
- Ahí podés empezar a escribir actividades, anotar fechas, guardar enlaces o enviarte imágenes y documentos que quieras tener a mano.
Otra alternativa posible consiste en agregarse como contacto a la agenda del teléfono. Después, al buscar ese nombre en los chats, se accede al acceso directo para enviarse mensajes, audios, imágenes o documentos a uno mismo y mantener organizada toda la información.
Esta opción es ideal para crear listas de la compra, almacenar enlaces para consultar más tarde, guardar cuentas importantes o inclusive separar las notas por categorías mediante el uso de emojis. También es posible armar un «grupo» con uno mismo para centralizar recordatorios, listas de tareas o archivos importantes.
WhatsApp: Cómo aprovechar al máximo todas las funciones para el Modo agenda
Las herramientas de WhatsApp pueden facilitar muchas tareas concentrando allí documentos –PDF, Word, Excel– , imágenes y fechas importantes. Con estos simples tips podés tener el Modo agenda completamente organizado:
- Listas de tareas: se pueden confeccionar directamente en los chats, marcando lo realizado con un emoji o cualquier otro distintivo visual, que ayuda a controlar el avance de actividades.
- Mensajes fijados: en los grupos o chats personales pueden fijarse determinados mensajes, lo que asegura que información clave (fechas de vencimiento, links relevantes, cuentas por pagar) permanezca visible en la parte superior del chat.
- Gestión de documentos y multimedia: WhatsApp permite adjuntar fotos, videos, archivos PDF y otros formatos, centralizando así toda la documentación en un solo espacio accesible y seguro.
- Privacidad y seguridad: la plataforma ofrece cifrado de extremo a extremo, asegurando que estos registros personales queden protegidos y solo visibles para el titular de la cuenta.
