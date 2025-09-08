WhatsApp no solo sirve para chatear con familiares y amigos: la plataforma de Meta también puede convertirse en una agenda digital práctica, accesible y privada. La herramienta es ideal para organizar tareas, guardar documentos y almacenar información importante sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales. Te contamos qué es y cómo activar el «Modo agenda».

WhatsApp: Qué es y cómo activar el «Modo agenda» para organizar las tareas del día a día

WhatsApp tiene la capacidad de convertirse en una agenda digital práctica, accesible y privada, dando la opción de organizar tareas, almacenar documentos y guardar información relevante para la rutina personal o profesional. Todo esto sin tener que instalar nada más en el teléfono y solamente aprovechando las funciones que tiene la aplicación: de esto se trata el «Modo agenda».

Cómo activar el Modo agenda

Abrí WhatsApp y tocá la opción de “nuevo chat”. En la parte superior aparece tu propio número de teléfono: al seleccionarlo se genera un chat personal. Ahí podés empezar a escribir actividades, anotar fechas, guardar enlaces o enviarte imágenes y documentos que quieras tener a mano.

Otra alternativa posible consiste en agregarse como contacto a la agenda del teléfono. Después, al buscar ese nombre en los chats, se accede al acceso directo para enviarse mensajes, audios, imágenes o documentos a uno mismo y mantener organizada toda la información.

Esta opción es ideal para crear listas de la compra, almacenar enlaces para consultar más tarde, guardar cuentas importantes o inclusive separar las notas por categorías mediante el uso de emojis. También es posible armar un «grupo» con uno mismo para centralizar recordatorios, listas de tareas o archivos importantes.

WhatsApp: Cómo aprovechar al máximo todas las funciones para el Modo agenda

Las herramientas de WhatsApp pueden facilitar muchas tareas concentrando allí documentos –PDF, Word, Excel– , imágenes y fechas importantes. Con estos simples tips podés tener el Modo agenda completamente organizado: