Avril Lavigne sorprendió al anunciar que fue mamá a los 42 años: quién es el padre y qué se sabe de su hija

La cantante Avril Lavigne se convirtió en madre por primera vez a los 42 años y sorprendió a sus millones de seguidores con una noticia que había mantenido completamente alejada de la exposición pública. La artista canadiense anunció la llegada de su hija a través de una emotiva publicación en Instagram, acompañada por una serie de fotografías familiares.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), la intérprete de éxitos como Complicated y Girlfriend eligió mantener en reserva los detalles de su maternidad hasta el viernes 13 de noviembre de 2026, cuando decidió compartir la noticia. El anuncio despertó sorpresa entre sus fanáticos, especialmente porque la cantante no había hecho público un embarazo ni había revelado detalles recientes de su vida sentimental.

Las fotos con las que Avril Lavigne presentó a su primera hija

Para anunciar esta nueva etapa, Avril Lavigne publicó tres fotografías en blanco y negro que reflejan la intimidad del momento familiar.

En una de las imágenes se observa a la cantante sosteniendo a su bebé, vestida con un conjunto de estampado animal y un accesorio a juego en la cabeza. En otra fotografía aparecen las manos de la pequeña junto a las de dos adultos, en una escena cargada de ternura.

Sin embargo, la imagen que más llamó la atención fue la de tres pares de zapatillas Vans a cuadros colocadas sobre una patineta: dos de tamaño adulto y uno infantil.

La elección no fue casual. Las zapatillas y el skate forman parte de la estética que acompañó a la cantante desde sus comienzos en la música, cuando se convirtió en uno de los grandes íconos del pop punk de los años 2000.

La publicación estuvo acompañada por una breve frase en inglés que puede traducirse como «Nuestra pequeña princesa ya llegó», junto a emojis de un moño rosa, una corona, un biberón y un corazón.

El misterio sobre la pareja de Avril Lavigne y el nacimiento de su hija

Aunque decidió compartir la felicidad por la llegada de su primera hija, Avril Lavigne mantiene en secreto varios detalles de su nueva vida familiar.

Hasta el momento, la cantante no reveló públicamente el nombre de la bebé, la fecha exacta de nacimiento ni la identidad del padre.

Tampoco se conocen detalles confirmados sobre las circunstancias del nacimiento. La artista había mantenido un perfil reservado respecto de su vida privada y no había anunciado previamente que estaba esperando una hija.

Su última relación sentimental conocida públicamente fue con el rapero Tyga, con quien mantuvo un romance durante 2023.

La discreción que rodea esta nueva etapa contrasta con la exposición mediática que acompañó buena parte de su carrera musical.

Avril Lavigne, de ícono del pop punk a una nueva etapa personal

La maternidad llega en un momento especial para la artista canadiense, que alcanzó la fama internacional siendo adolescente gracias a su álbum debut Let Go, lanzado en 2002.

Canciones como Complicated, Sk8er Boi y I’m With You la transformaron en una de las figuras más reconocidas de su generación.

A lo largo de su trayectoria, Lavigne también fue noticia por sus relaciones sentimentales. Estuvo casada con Deryck Whibley, cantante de Sum 41, entre 2006 y 2010, y posteriormente con Chad Kroeger, líder de Nickelback, con quien contrajo matrimonio en 2013 y se separó en 2015.

Ahora, a los 42 años, la artista inicia un nuevo capítulo de su vida personal y lo hizo fiel a su estilo: con una publicación sencilla, imágenes familiares y un guiño a la estética que la convirtió en una estrella internacional.

La llegada de su primera hija marca una nueva etapa para Avril Lavigne, quien por el momento eligió preservar la intimidad de su familia y compartir únicamente algunas imágenes de este momento especial.