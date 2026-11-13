La nueva vida de Maxi López: dejó Europa, se reinventó en la televisión y tomó una decisión que cambió su familia

Maxi López dejó atrás su etapa como futbolista profesional y encontró una nueva oportunidad lejos de las canchas. Después de vivir durante más de veinte años en Europa, el exdelantero decidió apostar por la Argentina, donde comenzó a construir una carrera en la televisión y el entretenimiento. Pero detrás de este cambio profesional también hubo una decisión personal: estar más cerca de sus cinco hijos.

Su participación en MasterChef Celebrity, el reality de Telefe conducido por Wanda Nara, fue el punto de partida de esta transformación. Según contó el propio López en entrevistas con La Nación e Infobae, la experiencia le permitió descubrir una faceta desconocida, recuperar el contacto cotidiano con sus hijos mayores y abrir las puertas a nuevos proyectos.

De las canchas a la televisión: cómo se reinventó Maxi López

Durante años, Maxi López fue conocido por su trayectoria en clubes como River Plate, Barcelona y Milan, además de su mediática separación de Wanda Nara.

Sin embargo, su llegada a MasterChef Celebrity modificó su imagen pública.

El exfutbolista sorprendió con su espontaneidad, su humor y su complicidad con Wanda, con quien había mantenido una relación conflictiva durante años.

Su desempeño en el certamen lo llevó hasta las instancias finales y despertó el interés de nuevas audiencias que no lo conocían por su carrera deportiva.

En una entrevista con Infobae, López reconoció que atraviesa un período de descubrimiento personal, en el que comenzó a experimentar con actividades que antes no formaban parte de su rutina.

Los nuevos trabajos de Maxi López después de MasterChef Celebrity

El éxito televisivo le abrió nuevas posibilidades profesionales.

Uno de sus primeros proyectos fue Andá pa’ allá, un programa de streaming deportivo de Telefe que compartió con el Turco Husaín y Grego Rossello.

Además, el exdelantero anunció su participación en proyectos de ficción vertical y otras propuestas vinculadas con el entretenimiento.

Aunque dejó de jugar profesionalmente, mantiene intereses empresariales relacionados con el fútbol y participaciones en proyectos deportivos europeos.

Su objetivo es desarrollar una carrera que combine la comunicación, el deporte y el entretenimiento, aprovechando la popularidad que consiguió en su nueva etapa televisiva.

Por qué Maxi López decidió regresar a vivir a la Argentina

Detrás de su regreso hubo una razón que considera fundamental: la familia.

Durante mucho tiempo, López vivió en Europa junto a Daniela Christiansson y sus hijos menores, mientras que Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su relación con Wanda Nara, estaban en la Argentina.

Esa distancia lo llevó a replantearse sus prioridades.

En una entrevista con La Nación, explicó que la posibilidad de trabajar en MasterChef también significaba pasar una temporada más larga cerca de sus hijos mayores.

La experiencia terminó convirtiéndose en una decisión de vida: instalarse en la Argentina para reunir a sus cinco hijos.

Daniela Christiansson y la mudanza familiar desde Suiza

La decisión de Maxi también implicó un cambio importante para Daniela Christiansson, su pareja desde hace más de una década.

La modelo, con quien tiene a Elle y Lando, acompañó el proyecto de comenzar una nueva etapa familiar en Buenos Aires.

En septiembre de 2026, Daniela compartió en sus redes sociales el proceso de mudanza desde Suiza y recordó que todo había comenzado con un viaje que inicialmente parecía durar apenas unas semanas.

Lo que empezó como una oportunidad laboral terminó transformándose en un proyecto familiar permanente.

La pareja decidió apostar por una vida en la Argentina para que los cinco hijos de Maxi pudieran compartir más tiempo juntos.

Cómo cambió la relación de Maxi López con Wanda Nara

Otro de los grandes cambios en la vida del exfutbolista fue la reconstrucción de su vínculo con Wanda Nara.

Después de años de enfrentamientos públicos, ambos lograron establecer una relación más cercana, especialmente por el bienestar de Valentino, Constantino y Benedicto.

La participación conjunta en MasterChef Celebrity mostró una faceta diferente de la expareja, marcada por el humor y la complicidad frente a las cámaras.

López también reconoció que el diagnóstico de salud de Wanda había sido un momento importante para replantearse las diferencias del pasado y priorizar a sus hijos.

Actualmente, el exfutbolista busca mantener una relación cordial con la conductora y evitar involucrarse en los conflictos mediáticos que la rodean.

Una nueva etapa lejos del fútbol y más cerca de sus hijos

A sus 42 años, Maxi López atraviesa una transformación que combina cambios profesionales y familiares.

La televisión, el streaming y los proyectos empresariales ocupan ahora un lugar importante en su agenda, mientras que su vida cotidiana está cada vez más vinculada con la Argentina.

Después de construir una carrera internacional como futbolista, Maxi López encontró una nueva manera de reinventarse: cambiar las canchas por los estudios de televisión y apostar por una vida familiar más cercana.