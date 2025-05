Azu Make Up, la influencer de Neuquén, advirtió cómo evitar el maquillaje peligroso tras el anuncio de ANMAT

Azu Make Up, la influencer de Neuquén habló sobre las desregulaciones del ANMAT en RÍO NEGRO RADIO.

Desde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) decidieron dejar de intervenir en los trámites para la importación de algunos productos de cosmética e higiene personal. Por eso, RÍO NEGRO RADIO entrevistó Azu Make Up, la influencer, cosmiatra y maquilladora de Neuquén, quien explicó los peligros de los productos de belleza de mala calidad.

Este miércoles 28 de mayo la ANMAT anunció dejará de intervenir en los trámites de usuarios directos para la solicitud de importación para productos de belleza e higiene personal, como maquillaje, pastas de dientes, tampones y copas menstruales.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, la influencer oriunda de Neuquén, Azul Sad, mejor conocida como Azu Make Up, habló sobre los peligros del maquillaje trucho o adulterado.

Sobre las desregulaciones a las importaciones, opinó: «Me parece interesante porque va a cambiar las reglas del juego y hay que ir adaptándose, por un lado va a entrar un montón de maquillaje que es fake, que es peligroso y hay que concientizar a la gente«. Luego, agregó: «por otro lado para las que son profesionales va a estar bueno, porque vamos a poder acceder a productos que antes no podíamos».

«Vamos a tener que volver a hacer campañas de concientización, decir ‘bueno mira hay un montón de maquillaje que no está aprobado, no está testeado», explicó la cosmeatra. «Por ejemplo, muchos pegamentos de pestañas tienen la gotita, en mi carrera he visto ojos irritados, quemados, ojos a los que se le salen un pedazo de piel», advirtió.

Para evitar problemas en la salud la maquilladora recomendó: «hay que confiar en marcas originales, comprar a vendedores que sean seguros, no comprar a ciegas«. Azul comentó un caso muy peculiar, de una alumna que compró cosméticos falsos en Mercado Libre.

«Una alumna compro maquillaje de Kylie Jenner y cuando abrimos el paquete había una araña en la sombra«, contó. «La verdad es que es complejo, porque si esta muy bien imitado capaz que no te das cuenta. Cuando un producto es trucho no hay ningún ente que se responsabilice…no tenes nadie que te de una respuesta si a vos te pasa algo», explicó en RÍO NEGRO RADIO.

«Es peligroso para las niñas, le podes terminar comprando algo que le hace muy mal», advirtió nuevamente. «Hay que empezar a buscar cellos para comprobar que el producto es original», recomendó la influencer.