Bake Off Famosos: Ángela Leiva, Nacho Elizalde y Gastón Edul vuelven al reality

En un capítulo cargado de tensión y sabor, Bake Off Famosos vivió su gala de repechaje, en el que se confirmó a los cuatro participantes, contando a Cami Homs, que ya había vuelto, al reality.

Los participantes volvieron a conquistar al jurado

Los participantes eliminados, entre ellos Javier Calamaro, Gastón Edul, Marcos Milinkovic, Angela Leiva, Camila Homs y Nacho Elizalde, tuvieron la oportunidad de volver a la competencia y conquistar al exigente jurado compuesto por Maru Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis.

Las novedades no se hicieron esperar. Alejandra Maglietti y Jorgelina Aruzzi se sumaron a la competencia, reemplazando a Andrea del Boca y Karina Jelinek. Su desempeño generó gran expectativa en las redes sociales.

Tras intensas pruebas de pastelería, donde los participantes demostraron sus habilidades culinarias, fue Camila Homs quien logró asegurar, el martes, su lugar nuevamente en la carpa. La modelo y empresaria conquistó al jurado con su talento y carisma, demostrando que su paso por la competencia no fue en vano.

Ángela Leiva deslumbró a Maru Botana con su cheesecake

Ángela Leiva es una de las ganadoras del repechaje de Bake Off Famosos y vuelve a la competencia tras consagrarse con su cheesecake de yogurt y frutillas con mermelada de frutas y tuile de semillas de sésamo crocante.

Luego de un episodio lleno de idas y vueltas románticas con Gastón Edul , a la cantante le fue excelente ante el jurado y procedió a sacar la imagen del periodista deportivo del abatidor.

Cheesecake de yogurt y frutillas

Damián Betular no estuvo regalando elogios durante el repechaje. “Está muy bien, no hace falta que esté muy bajo, está muy rico”, le dijo el pastelero a Ángela, aunque dejándole en claro que no le gustaba la decoración. “Cuando muerto tiene que estar todo lo que tiene la torta” , explicó.



“Funciona todo. Es sabor, textura y un logro técnico”, le indicó Christophe Krywonis a Leiva al momento de su devolución.

Maru Botana quedó encantada con la torta de Ángela. “Me llevaría esta cheesecake a mi casa” , aseguró la cocinera a pesar de que no alcanzaría para todos sus hijos.

Ángela volvió a cantarle a Edul para celebrar lo bien que le fue, y minutos después el jurado confirmó que ella vuelve a Bake Off Famosos.

“No sé si me lo esperaba. Lo di todo y creo que tuve una linda jornada de repechaje. Estaba ilusionada” , expresó Leiva ante la noticia de su regreso.

La promesa de Nacho Elizalde en su vuelta a Bake Off Famosos

Nacho Elizalde triunfó en el repechaje y logró su regreso a Bake Off Famosos con una cheesecake cebra de arándanos y lima, sobre base de almendras, lima y jengibre con gel de lima y menta, y laja de chocolate blanco y almendra.

El director tuvo devoluciones mixtas al pasar ante el jurado. Maru Botana expresó que «a la masa le faltó horno y crocante», aunque destacó la laja superior por ser «muy original».

Cheesecake cebra de arándanos y lima

Christophe Krywonis fue el jurado más conforme con lo hecho por Elizalde. “La comida entra por los ojos y está lograda. Sos hijo del rigor”, le dijo el francés a Nacho, que se quedó en su lugar esperando por un abrazo.

“Ese tipo de lajas es para postres que hay que romper, no para esto porque rompe el cheesecake. Tengo que reconocer la mermelada y la textura, te quedó bien”, fue la devolución de Damián Betular para Nacho.

Luego de elegir a Ángela Leiva , el jurado dictaminó que Elizalde también tenía que volver a la competencia, y él aprobó para anunciar que regresará recargado.

“Voy a ser más disruptivo. Voy por más inodoros” , sostuvo Nacho, grabando una de sus presentaciones más llamativas en un desafío creativo.

Gastón Edul se quedó con el último triunfo del repechaje: «Estoy fortalecido»

Gastón Edul hizo una tarta de queso tan buena que al jurado de Bake Off Famosos no le quedó alternativa que liberar un cupo del repechaje para que pudiese volver a la competencia.

El periodista deportivo preparó una cheesecake de banoffe con masa de avena, salsa toffee y crocante de maní . Se llevaron elogios y el abrazo de Christophe Krywonis .

Cheesecake de banoffe

“El cheesecake en sí está muy arriba. Está untuoso y no empalaga. Hay mucho toffee pero el resultado final es excelente ”, le dijo el francés a Edul.

“No sé si es por tiempo o porque te arriesgaste, pero te quedó cremoso”, analizó Maru Botana sobre lo hecho por Gastón, mientras que Damián Betular fue mucho más escueto y solo dijo «está bien».

Cuando parecía que el repechaje terminaba con los regreso de Ángela Leiva y Nacho Elizalde , el jurado determinó que alguien más regresaba y le llegó la oportunidad a Edul.

“Esta vez estoy fortalecido y cocinando mucho mejor”, sentenció el cronista dedicado a la actualidad de la Selección Argentina.