Wanda Nara sorprendió a todos en Twitter cuando expuso una situación que vivió con Mauro Icardi, sin embargo, no habló solo del futbolista, ya que también mencionó a su abogada Elba Marcovecchio. Ahora la letrada y la conductora están protagonizando un fuerte cruce tanto por redes como en distintos programas y podrían incluso llegar a la justicia. Bárbara Lanata fue quién sumó su testimonio de la pelea entre la empresaria y la abogada.

Bárbara Lanata habló de los polémicos dichos de Wanda Nara sobre Elba Marcovecchio: «Me metió en el medio”

«Lo que sí hace para rebatir una emboscada es agredir, amenazarme. Decir ‘tengo un secreto que decir que si supieran las chicas…’ y después dice ‘las chicas ya lo saben’… Decílo. ¿Qué puede saber ella de nuestras vidas? Nada», expresó indignada la letrada en DDM este lunes 31 de marzo.

Recordemos que Wanda Nara en LAM expresó: «Me parece que las hijas son las únicas que están haciendo el duelo de Jorge. Tenés que tener muchas ganas de joder para defender a un tipo que no paga alimentos», y sumó: «Nunca me pasó algo así, pero creo que me habría guardado un tiempo. Lo que hizo Elba es lo más grave que puede hacer un ser humano».

Qué dijo Bárbara Lanata sobre los dichos de Wanda Nara y Elba Marcovecchio

«No sé de qué habla. Wanda tiene mi teléfono y no me llamó. Me parece que es un tema de ellas y me metió en el medio», expresó la hija del periodista con un mensaje que le mandó directamente a Guido Záffora por WhatsApp.

«Tiene razón, tiene toda la razón del mundo», comentó al aire Elba Marcovecchio en DDM y agregó: «Estoy diciendo algo simple: si tiene algo que decir, que lo diga. Mi demanda ya está en curso».

El descargo de Wanda Nara contra Elba Marcovecchio

Wanda Nara lanzó una advertencia sobre una de las abogadas de Icardi: «Y en estos días les cuento la historia de una abogada… Por respeto a su ex que ya no está, estoy pensando si contarlo o no… Pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave, pero hay algo peor que quizás las hijas y ex que donó un órgano deberían saber… Creo que nadie le va a dar más un minuto de fama ni de aire cuando sepan lo que hizo esta mujer».