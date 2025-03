Por qué Elba Marcovecchio denunció a Wanda Nara: «No amenaces»

En los últimos días, Wanda Nara apuntó contra las abogadas de Mauro Icardi y lanzó una fuerte acusación contra Elba Marcovecchio en la red social X, donde la llegó a tildar de «chorra».

«Y en estos días les cuento la historia de una abogada… Por respeto a su ex que ya no está estoy pensando si contarlo o no… Pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave. Pero hay algo peor que quizás las hijas y ex que donó un órgano deberían saber… Creo que nadie le va a dar más un minuto de fama ni de aire cuando sepan lo que hizo esta mujer», escribió la conductora.

Por qué Elba Marcovecchio denunciará a Wanda Nara

En diálogo con Mujeres Argentinas, la abogada Elba Marcovecchio confirmó que denunciará a Wanda Nara por estas expresiones que calificó de «injuriantes, amenazantes y hasta lindando lo mafioso».

«Si tenés algo que contar, contalo. No amenaces, contalo. ¿Qué puede saber ella de nuestra vida o de nuestra familia? Nada. Ni mi familia ni yo vamos a soportar una injuria más. Es bajo y violento, ella que dice que fue víctima de violencia, está ejerciendo lo mismo contra mí, atentando contra mi honor, mi dignidad, mi honor profesional y personal y no lo voy a tolerar», manifestó Marcovecchio.

Mauro Icardi denunció a Wanda Nara

La batalla legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa tras la nueva filtración de una denuncia que habría iniciado el futbolista. Según el documento que se conoció este fin de semana, el delantero acusa a la empresaria de haberle robado una importante suma de dinero de una de sus cuentas conjuntas.

“Mauro Icardi denunció en la Justicia italiana que Wanda Nara habría sustraído de las cuentas comunes del matrimonio 7 millones de euros”, reveló Gustavo Méndez en sus historias de Instagram.

Con información de NA