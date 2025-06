Bautista Mascia le entregó el reinado a Tato Algorta, último ganador de Gran Hermano: el divertido video

En un esperado momento por parte de los fanáticos de Gran Hermano, Bautista Mascia le entregó en mano el trofeo a Tato Algorta, último ganador del reality de Telefe. El divertido encuentro entre los últimos dos campeones uruguayos se dio en Cortá por Lozano, el programa que Verónica Lozano conduce en el canal. Los detalles y el video en esta nota.

Bautista le entregó el trofeo a Tato, último ganador de Gran Hermano

Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano 2024, se hizo presente en Cortá por Lozano para entregarle a Tato Algorta, último campeón del reality, el ansiado trofeo de GH. «Felicidades, hermano», le dijo Bauti a Tato, al entregar el premio. «Gracias. Qué facha», le respondió el último ganador. Segundos después se dio la esperada celebración en el estudio de Telefe.

«Tener el trofeo se siente muy lindo. Es un sueño cumplido. No caí todavía», admitió Tato, que el martes se coronó en la última edición de GH. «A mí no me dieron uno de estos», irrumpió Bauti, entre risas, por lo que Vero prometió gestionar uno para Mascia. Luego le preguntaron si se conocían.

«Tenemos algunos amigos en común, pero personalmente no nos conocíamos», dijo Bautista. «Es chico Uruguay. Siempre alguien en común tenés, pero no nos conocíamos», confirmó Tato, que además de lo simbólico se llevó más de 80 millones de pesos por ganar el reality.

Ante la singularidad de que dos uruguayos hayan coronado en las últimas dos ediciones del reality argentino, Tato consideró: «Es muy difícil, por eso estoy muy agradecido a los argentinos». «Hizo las cosas muy bien, lo tiene muy merecido», cerró Bauti en la charla.