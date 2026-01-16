Matt Damon y Ben Affleck se rieron del audio “españolizado” de Luciano Castro

Desde que trascendió el audio de Luciano Castro hablando como si hubiera nacido en España para intentar conquistar a una joven actriz durante su paso por Madrid, las redes sociales se llenaron de memes y burlas que al actor lo hicieron sentir muy avergonzado.

El audio viral de Luciano Castro cruzó fronteras y fue parodiado en Hollywood

El audio llegó a Hollywood, gracias a una entrevista que Barbie Simons le hizo a Ben Affleck y Matt Damon.

«Oye Sara, buen día guapa. No quiero ser un gilipollas ni… atosigais, ni molestarte», se los escucha decir a los actores, en clara referencia al mensaje que Luciano Castro le envió a Sarah Borrell.

Los actores hablan español porque la mujer de Matt Damon es argentina y Ben Affflcek pasó muchos años junto a Jennifer Lopez.

«Esta mañana estuve tomando mate», le contó Damon a Barbie Simons y reveló que hay un lugar en Nueva York donde lo venden como si fuera un ice tea.

La periodista le dijo a Affleck que él también debería probarlo y le ofreció convidarle si llegara a visitar la Argentina.