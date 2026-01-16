Matt Damon reveló que a su esposa Luciana Barroso estaba «enamorada» Ben Affleck antes de conocerlo

El actor Matt Damon sorprendió recientemente al contar en The Howard Stern Show una anécdota tan sincera como divertida sobre el inicio de su relación con su esposa, la argentina Luciana Barroso. Según relató, antes de conocerlo en persona, ella tenía un “crush” por su mejor amigo y colega, Ben Affleck, tras ver Good Will Hunting**, la película que lanzó al estrellato a ambos y les valió el Oscar al mejor guion original.

“Te equivocaste de hombre”: la anécdota de Matt Damon sobre su esposa argentina

La confesión surgió cuando Damon recordó que, meses después de empezar a salir con Barroso, al conocer a su mejor amiga quedó en evidencia aquella preferencia inicial: mientras la amiga lo señalaba a él como “el lindo”, Luciana se inclinaba por Affleck. “Te equivocaste de hombre”, bromeó Damon al rememorar la escena.

Lejos de generar incomodidad, la historia quedó como un recuerdo simpático dentro de una relación ya consolidada. De hecho, Barroso y Affleck mantienen hoy un vínculo cordial y profesional: ella participó como productora en proyectos cinematográficos junto a ambos, algo que el propio Affleck destacó públicamente.

Más allá del guiño hollywoodense, la anécdota volvió a poner en primer plano el origen argentino de Luciana Barroso. Nacida en la Argentina, emigró joven a Estados Unidos y llevaba una vida alejada del espectáculo cuando conoció a Damon en 2003, en Miami, donde trabajaba como bartender mientras el actor filmaba Stuck on You. Aquel encuentro casual marcó el inicio de una historia que se formalizó en 2005 con su casamiento.

Desde entonces, Damon y Barroso construyeron una familia de perfil bajo junto a sus cuatro hijas. Fiel a su estilo reservado, ella evitó la exposición mediática y las alfombras rojas, una decisión que el actor valoró en reiteradas oportunidades y que explica, en parte, la solidez de una de las parejas más estables de Hollywood.

Con información de la revista People