Benito Fernández lanzó su propio vino: cómo es ETNIA y cuánto cuesta

Benito Fernández decidió llevar su sello creativo mucho más allá de la ropa y presentó su primera etiqueta de vino. Se trata de ETNIA, un Malbec elaborado en Mendoza que recupera el nombre de una de las colecciones más importantes de su carrera.

Después de cuatro décadas vinculadas principalmente a la moda, Benito Fernández abrió una nueva etapa profesional y desembarcó en el mundo del vino. El diseñador presentó ETNIA, su primera etiqueta, con la intención de trasladar a una botella algunos de los conceptos que marcaron su identidad: el color, las texturas y las raíces argentinas.

Según informó revista Caras, el nuevo emprendimiento forma parte de la expansión de Benito hacia otros negocios por fuera de las pasarelas. El proyecto vitivinícola se suma a una estrategia que en los últimos años lo llevó a explorar diferentes rubros y alianzas comerciales.

Cómo es ETNIA, el primer vino de Benito Fernández

ETNIA es un Malbec cosecha 2023 producido en Rivadavia, Mendoza, y elaborado junto a Finca Altos Las Piedras.

Se trata de la primera etiqueta de BF Wines, una nueva unidad dentro del universo comercial del diseñador que nace con intención de continuidad.

El vino fue presentado como intenso, expresivo y amable, con color profundo y un marcado perfil frutal.

Pero el trabajo de Fernández no quedó limitado al nombre. La idea fue trasladar su universo estético a la identidad visual de la botella y, especialmente, a su etiqueta.

“Este vino tiene mucho de mi ADN, pero también marca el comienzo de una nueva etapa que me entusiasma muchísimo”, explicó el diseñador durante el lanzamiento.

Por qué el vino de Benito Fernández se llama ETNIA

El nombre tiene una historia directamente relacionada con su carrera.

ETNIA fue una de las colecciones más significativas de Benito Fernández, presentada en 2009 e inspirada en distintos viajes que realizó por Latinoamérica.

Aquella propuesta estuvo atravesada por colores, culturas y texturas de la región. Ahora, más de 15 años después, el diseñador recuperó ese concepto para bautizar su primera incursión en la industria vitivinícola.

La decisión refuerza la intención de que el vino no funcione simplemente como un producto con su nombre, sino como una extensión de su identidad creativa.

Cuánto cuesta y dónde se venderá el vino de Benito Fernández

El lanzamiento oficial se realizó en el Palacio Barolo, en Buenos Aires, ante más de 100 invitados.

Fernández fue el encargado de descubrir y descorchar la botella número 1 de la edición limitada, acompañado por Martín y Rodrigo Lovaiza, propietarios de Finca Altos Las Piedras.

El Malbec tendrá un precio de referencia cercano a los 50 dólares y está previsto que se comercialice a través de vinotecas y espacios gastronómicos seleccionados, además de canales de venta directa y online.

El proyecto también contempla a futuro la posibilidad de llevar la etiqueta a mercados internacionales.

Benito Fernández expande su marca más allá de la ropa

El vino forma parte de un cambio más amplio en el modelo de negocios del diseñador.

Fernández viene trabajando en licencias y alianzas para llevar su marca a otros rubros, entre ellos perfumes, calzado, decoración y mobiliario. También avanza en proyectos vinculados al desarrollo inmobiliario.

A sus 40 años de trayectoria, la apuesta busca transformar el universo Benito Fernández en una marca que pueda reconocerse más allá de una prenda.

ETNIA representa ahora uno de los pasos más llamativos de esa transformación: del diseño de vestidos a la creación de una identidad para un Malbec mendocino, aunque conservando como hilo conductor la estética que caracterizó su carrera.