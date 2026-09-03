«Mi Historia»: la colección con la que Benito Fernández festejó 40 años de trayectoria

Hay prendas que forman parte de una carrera y otras que se convierten en parte de la historia de la moda. Para celebrar sus 40 años, Benito Fernández volvió sobre algunas de ellas y las llevó nuevamente a la pasarela con “Mi Historia”, la colección que cerró Argentina Fashion Week en el Palacio San Miguel.

Lejos de la nostalgia, la propuesta revisó su archivo para transformarlo con nuevos colores, materiales, texturas, volúmenes y técnicas artesanales. Fueron 40 pasadas que reunieron algunos de los códigos que definen su universo: color, estampas, transparencias, volados, patchwork y mezcla de texturas.

Entre las piezas recuperadas apareció “Etnia” (2009), inspirada en sus viajes por el norte argentino, Colombia, México y Bolivia. Para este aniversario, un chaleco de tul bordado con cristales se combinó con una pollera rosa pálido, una guarda de telar y un volado de shantung de seda natural.

Desfile Benito Fernandez. foto: @photojohnny

También regresó un diseño que Valeria Mazza lució años atrás, convertido ahora en un vestido corto de patchwork con guardas y texturas de distintas colecciones.

Desfile Benito Fernandez. foto: @photojohnny

Los años 90 tuvieron su capítulo con corsets y polleras de aquella época y una nueva versión de “Hadas”, uno de sus primeros grandes desfiles: un vestido de tul transparente, encajes, volados y capas de texturas.

Desfile Benito Fernandez. foto: @photojohnny

La colección recuperó además referencias de “Embrujo Gitano” (2016) y “Alma Bohemia” (2025), mientras que un antiguo sari fucsia se transformó en un vestido con bordados en bronce, escote halter y espalda descubierta.

Desfile Benito Fernandez. foto: @photojohnny

Uno de los momentos más significativos fue la reinterpretación del vestido que Natalia Lobo llevó a los Martín Fierro en 2009 y que luego presentó en Nueva York. “Mi ADN está en el color, en las texturas, en las estampas y en una mirada profundamente latinoamericana. Con los años fui transformando las formas y reinventándome, pero esa identidad siempre estuvo presente en mi trabajo”, asegura el diseñador.

Desfile Benito Fernandez. foto: @photojohnny

La historia con Máxima de los Países Bajos también tuvo su lugar, con una nueva versión del diseño que creó para ella y que lució en el casamiento del Príncipe de Grecia. El desfile cerró con las 40 pasadas sobre la pasarela y Benito junto a las modelos, al ritmo de Gloria Gaynor. El archivo se convirtió en presente y cuatro décadas de moda volvieron a cobrar vida.