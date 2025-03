Benito Fernández, tras un pozo depresivo, volvió a revolucionar la Fashion Week nacional

Tras pasar por uno de los momentos más oscuros de su vida, el reconocido diseñador Benito Fernández presentó su nueva colección “Alma Bohemia” en la Argentina Fashion Week, inauguró su nueva boutique y aseguró que se “reseteó en todo sentido”.

Benito Fernández está en su “mejor momento”

Hace sólo algunos días, Benito definió a la instancia de depresión como su momento más oscuro y hoy, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, habló sobre sus proyectos a futuro con una mirada llena de color. Con notable entusiasmo el modisto reveló que mudó su tienda a uno de los sectores más exclusivos del barrio porteño de Recoleta.

“Me mudé esta semana a La Isla, que está en Pueyrredón y Levene, para atender. Me voy a dedicar a la alta costura», señaló Fernández, al tiempo que, con la misma ilusión, explicó que también se dedicará a las licencias de acuerdo con reconocidas marcas.

Es que tras salir de la internación y, como señaló varias veces, su mayor miedo era encontrarse con una pared: “Me hacía ruido la cancelación porque hay mucho prejuicio sobre las cuestiones mentales todavía. No así con las enfermedades físicas porque estamos más acostumbrados a ellas y hablamos más. Pero, con las cuestiones mentales, todavía hay trabajo por hacer”.

Como si fuera poco y en línea con su “reseteo”, el diseñador se mostró expectante de cara a su nuevo proyecto inmobiliario: “Voy a largar, en estos meses, un edificio en La Plata, en el Boulevard 51 y la calle 4, que se va a llamar Benito Residence, y va a tener mi impronta, aparte de mi nombre”.

Benito recordó el cierre de su línea prêt-à-porter, sin embargo, de esta manera se impulsó para mudarse “a un lugar que fuera más cómodo para la alta costura”.

Benito en la Argentina Fashion Week

La Argentina Fashion Week se presenta hasta el 24 de marzo y ayer Fernández abrió la pasarela con una exquisita combinación de texturas como la lana, el terciopelo, satén y gasa. Esta combinación pertenece a su última colección, Alma Bohemia.

“Quería reinventar el hippie chic que fue lo que me lanzó a la fama con el vestido tan polémico de Natalia Lobo en los Premios Martín Fierro de 2009. Desde ahí, apunté a hacer una nueva propuesta, diferenciadora y renovada”, explicó el modisto al recordar el extrovertido y criticado diseño repleto de colores llamativos.

“Después de pasar por un lugar súper oscuro, que nunca me imaginé en mi vida porque no era ni soy así. Pero, es necesario empezar a hablar sobre cuestiones de salud mental. La internación en la Clínica Avril, donde estuve un mes y 15 días, me reseteó en todo sentido”, añadió el diseñador.

”En las cosas que debía empezar o dejar de hacer, en la creatividad, en todo. Hizo que me salieran todas estas cosas y que esté en una de mis mejores momentos”, concluyó Benito.