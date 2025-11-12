La China Suárez, contra Benjamín Vicuña: «Es más fuerte que él llorar en cámara»

Eugenia «la China» Suárez explotó en redes sociales, luego de que se cancelara la entrevista que iba a dar en Luzu. Entonces le respondió a varios seguidores. Le dedicó una fuerte respuesta a Laura Ubfal, pero también le dedicó unas líneas a Benjamín Vicuña, padre de Magnolia y Amancio, sus hijos más chicos.

El mensaje aparece en medio de negociaciones sobre el régimen de visitas y la residencia de los niños, lo que añade gravedad al cruce.

China Suárez acusó a Vicuña de filtrar información sobre sus hijos y reavivó la tensión

Suárez respondió a un comentario de un usuario que señalaba que, si bien ella ponía “800 mil condiciones”, esperaba que Vicuña dejara de filtrar información sobre los hijos a la prensa. A ese comentario la China contestó: “Se le pidió hace mucho tiempo que deje de filtrar información, fechas y todo con respecto a mis hijos. Pero es más fuerte que él llorar en cámara”.

La frase “letal” podría complicar el acuerdo al que ambas partes parecen estar llegando sobre la custodia y los tiempos de los menores.

Hace algunos meses, Eugenia acusó públicamente a Vicuña de falta de implicación como padre, infidelidad durante el embarazo, negligencia y otros reproches graves.

Recientemente, Vicuña le habría revocado a Suárez el permiso para sacar a los niños del país (concretamente instalarse temporalmente en Turquía) lo que desencadenó nuevos desencuentros.

En este marco, la comunicación entre las partes es tensa y los comentarios públicos agravan el clima.

Este episodio refuerza cómo, cuando figuras públicas con roles parentales activas mantienen diferencias, las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde lo personal, lo legal y lo simbólico se entremezclan. Más allá de la controversia, queda la pregunta de cómo se protege el interés superior de los niños en medio de este tipo de exposiciones públicas.