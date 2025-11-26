Benjamín Vicuña regresó al país y fue contundente sobre las Fiestas con los hijos de la China Suárez

El actor Benjamín Vicuña regresó a Buenos Aires después de un breve viaje a su país natal, del que volvió acompañado por sus hijos menores, Amancio y Magnolia, fruto de su relación con Eugenia “La China” Suárez.

Benjamín Vicuña confirmó dónde pasarán las Fiestas sus hijos con la China Suárez

Vicuña aterrizó en Ezeiza en la noche del martes y, en medio de la polémica por el debate sobre el “centro de vida” de los niños, fue tajante al aclarar dónde pasarán las próximas Fiestas. El actor descartó que la Navidad y el Año Nuevo se celebren en Turquía, país donde actualmente reside su ex pareja junto a Mauro Icardi.

En diálogo con un móvil de LAM (América TV), el artista explicó que el viaje a Chile tuvo un fuerte componente afectivo:

“Me encanta volver a mi país, mis raíces, mi gente, mi familia, sus abuelos, sus primos, sus sobrinos. Es un laburo que hay que hacer. La gente que tiene familia sabe que eso hay que hacerlo”.

Consultado sobre si pasará la Navidad y el Año Nuevo con sus hijos pequeños, Vicuña no dejó lugar a dudas:

“Las Fiestas siempre son un momento hermoso para estar con la gente que uno ama, para reunirse en familia. Este año no va a ser la excepción”.