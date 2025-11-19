Mauro Icardi y la China Suárez volvieron solos a Turquía

Tras pasar unos días en Argentina, Mauro Icardi y la China Suárez emprendieron el regreso a Turquía. La vuelta se produjo tras una breve, pero intensa estadía en Buenos Aires, donde la actriz cumplió con compromisos laborales por el estreno de su serie “La hija del fuego”.

La pareja se tomó un vuelo comercial a últimas horas del martes, con destino a Estambul.

Si bien la pareja viajó acompañada por la niñera de los tres hijos de la actriz —Rufina, Magnolia y Amancio—, los pequeños se quedaron en Argentina. Según trascendió, los menores permanecen al cuidado de sus respectivos padres, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña.

La China y Mauro Icardi evitaron hacer declaraciones a la prensa

Tomados de la mano, la pareja paseó por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza mientras eran perseguidos por las cámaras de la prensa argentina, pero no brindaron declaraciones a los medios.

Si bien se especuló que su estadía en Argentina iba a ser más larga, debido a una solicitud de extensión de parte del futbolista para poder compartir más días junto a sus dos hijas – Francesca e Isabella –, finalmente entregó a las niñas a Wanda Nara durante la tarde del martes, como estaba acordado ante la Justicia.