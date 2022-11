¿Benjamín Vicuña se casó con La China Suárez? La declaración que causó revuelo

Isabel Luco Morandé, madre de Benjamín Vicuña, brindó una entrevista al programa chileno Todo Por Ti conducido por Cecilia Bolocco en Canal 13. Allí entre otros temas, reveló un detalle no menor que involucra a su hijo con La China Suárez.

En un momento de la entrevista Vicuña, también presente en el programa, se refirió a la posibilidad de enamorarse nuevamente y en ese momento la conductora la consultó si le iba a dar el gusto a su madre de verlo casado. «¿Vas a llegar al altar alguna vez?», le consultó Bolocco. Fue ahí cuando la madre interrumpió y reveló que se había «casado» con La China.

“¿Te acordás? Cuando bautizó a la Magnolia, alguien de repente le dijo: ‘Padre, por qué no aprovecha y no hace un dos en uno?’… Y aprovechamos de casar a… Le habían dado unas bolsitas de arroz para esta pareja… Pero fue precioso, ¿se acuerda?”, le preguntó ella a su hijo. “No, no fue un rito. ¡No mamá, no!”, cerró él, algo incómodo pero sonriente.

Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca

Durante la charla también estuvo presente el recuerdo de Blanca, la hija de Vicuña y Pampita que murió en 2012. “En estos 10 años ha sido un viaje, como familia, de amor, donde la ausencia se transforma en presencia. Si aprendes a encariñarte con esa figura que te acompaña siempre, como un ángel, una sombra o una figura abstracta», dijo.

«Hoy definitivamente es una de las razones por las que no le tengo miedo a la muerte, por las que me levanto a trabajar y no hay una cosa que no haga, o cuando siento una profunda emoción, que no se la dedique a ella”, cerró Benjamín Vicuña en la entrevista.