Beto Casella destrozó a Romina Scalora y ella se defendió en LAM: «No quería estar …»

El cruce entre Beto Casella y Romina Scalora estalló públicamente esta semana y dejó fuertes declaraciones de ambos lados. El conductor de Bendita y la periodista protagonizaron un intercambio cargado de ironías, reproches y hasta insultos que llegó a LAM, donde Scalora decidió dar su versión.

¿Qué dijo Beto Casella de Romina Scalora?

Todo comenzó cuando Casella habló sin filtro sobre la salida de Scalora de su equipo: “Ah, fue una ausencia para nosotros. Formamos un equipo bárbaro. Nos divertíamos en los cortes, todo. Sí, sí, la verdad es que yo lo que puedo decir mientras trabajamos con esa es que nos llevamos bárbaro”, dijo con evidente ironía.

Pero luego no se guardó nada y lanzó sin anestesia: “En el corte, una forra. Más conflictiva que la mierda. En mi vida vuelvo a laburar con esa forra que está llena de traumas y conflictos. Todos los días un problema con la misma”, disparó Casella al aire de la Rock & Pop.

Más tarde, intentó bajarle el tono asegurando que “era un chiste con una parte de realidad” y que podría haber dicho cualquier otro nombre, como Marina Calabró o Yuyito González. “Me lo mandó en un audio Beto”, reveló Ángel de Brito sobre cómo recibió los dichos del conductor.

Qué dijo Romina Scalora sobre los dichos de Beto Casella?

Frente a esto, Romina Scalora salió a defenderse en LAM y aclaró los motivos de su salida: “Yo creo que él está muy enojado porque yo decidí irme de la radio y por eso él también tomó la decisión de sacarme de Bendita. La radio era un programa de cuatro horas que arrancaba a las 9 de la mañana. Quería tener tiempo en mi casa. Además, tengo un proyecto de salud personal que necesitaba las mañanas: quiero ser mamá y hacer un tratamiento. No quería estar corriendo o pidiendo días para faltar a la radio”, explicó.

Según Scalora, su renuncia a la radio fue determinante para quedar afuera también del ciclo televisivo: “Cuando le dije que me iba, él me mandó un mensaje diciéndome que no iban a contar más conmigo en Bendita. Le dije que ningún problema, que nunca pondría en tela de juicio una decisión suya”.

Por último, la periodista aseguró que la polémica se alimentó por mensajes a Edith Hermida y rumores de internas: “Él está muy obsesionado con los mensajes que supuestamente yo le mandé a Edith. Lo que omite es que cuando yo me fui de Bendita no hablé de nadie. Edith se sentó en Bondi a decirme ‘mosquita muerta’. Si no, yo no hubiese hablado”.