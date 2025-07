Wanda Nara demandará a Graciela Alfano por acusarla de filtrar el video íntimo de Mauro Icardi 

Tras la filtración de un video que supuestamente sería de Mauro Icardi, aparecieron varios rumores de quién se lo podría haber facilitado a Natasha Rey, la vedette uruguaya.

Wanda Nara insiste en no tener ningún tipo de participación en la filtración del video íntimo de Mauro Icardi, pero además no parece estar dispuesta a tolerar acusaciones sin pruebas. Por esta razón, planea iniciar una demanda contra Graciela Alfano.

Qué dijo Graciela Alfano que molestó a Wanda Nara

Este miércoles, “Grace” participó en el ciclo al aire de Las Mañanas con Andino (TV Pública) y reveló varios mensajes que compartió con la China Suárez. En esta conversación, la ex Casi Ángeles le dio su versión sobre el origen de este video.

“El video se lo mandó Mauro a Wanda en el 2023. No se lo mandó a esa señorita. Es un video que se mandó con su exmujer y Wanda se lo mandó a la señorita para que le crean”, fueron las palabras de la actriz, aunque utilizó un insulto en lugar del “señorita”, leyó Alfano frente a cámaras.

Pocos minutos después, Ángel de Brito publicó en su cuenta de Instagram, una captura de pantalla que muestra su conversación con Wanda vía WhatsApp: “Hola Wanda, Alfano dice que vos enviaste el video sexual de Mauro”, a lo que ella respondió: “Lo tendrá que demostrar en la justicia porque la voy a demandar”.

Qué hizo Wanda Nara al enterarse de la filtración del video íntimo de Mauro Icardi

Luego de que la vedette uruguaya Natasha Rey publicara en sus redes un supuesto video íntimo de Mauro Icardi, recayó sobre Wanda Nara la sospecha de ser ella quien envió el material a la modelo para perjudicar a su ex.

En este sentido, Pochi, la panelista de Puro Show (eltrece) contó que Wanda le envió varios mensajes para asegurarle que no tuvo nada que ver con esta escandalosa filtración. Lo más llamativo de esto, fue que, además, nombró a una tercera persona, anteriormente “vinculada” con el deportista.

“Hoy Wanda me escribe espontáneamente, la verdad que no veníamos hablando, y me dice: ‘Esta m… de Cande Lecce ahora dice que yo lo mandé a ensuciar a Mauro. ¡Si yo la denuncié! Con Ana Rosenfeld le metimos una penal y Mauro era el que no quería’”.