Bizarrap trabajó con Gorillaz y lanzó “Orange County”, ya disponible en plataformas

El reconocido productor argentino Bizarrap, conocido mundialmente por sus Sessions, sorprendió al estrenar una impensada colaboración con la banda virtual británica Gorillaz.

“Biza” participó de la producción del último tema musical que la banda difundió.

Bizarrap y Gorillaz juntos: así es la colaboración que nadie esperaba

La noticia se dio a conocer a través de su cuenta de X, donde el joven de 27 años compartió su emoción por formar parte de un proyecto con “sus ídolos”.

“Otro sueño cumplido gracias a la música. Una de esas cosas que ni siquiera me atreví a imaginar cuando estaba empezando. Muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta canción, una de las favoritas de toda mi vida, con mis ídolos: @gorillaz”, expresó el artista en sus redes sociales.

Además, acompañó su posteo con imágenes de él en el estudio de grabación, acompañadas de la imagen virtual del líder de la banda, Damon Albarn.

La canción “Orange County”, con un toque del talento argentino, ya está disponible en plataformas.