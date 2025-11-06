Bizarrap hizo historia con Daddy Yankee: así suena la BZRP Music Session #66

Bizarrap lo volvió a hacer. El productor argentino lanzó este miércoles la BZRP Music Session #66 junto a Daddy Yankee, marcando un antes y un después en la historia del reggaetón. El estreno no solo sorprendió a los fanáticos, sino también al propio género urbano, ya que el “Big Boss” había anunciado su retiro definitivo en 2023. Los detalles en esta nota.

Bizarrap hizo historia con Daddy Yankee

La colaboración entre Bizarrap y Daddy Yankee, que muchos creían imposible, generó un impacto inmediato: en menos de 24 horas, el video acumuló más de 8 millones de reproducciones en YouTube, y el tema se volvió tendencia global en X (ex Twitter), Instagram y TikTok. Los usuarios celebraron el regreso del ícono puertorriqueño y destacaron la capacidad de Bizarrap para seguir reinventando su formato.

Para festejar el lanzamiento, el productor se sumó al stream del creador de contenido Davoo Xeneize, donde reveló algunos detalles del detrás de escena de la grabación. En medio de la charla, Biza protagonizó un momento viral: le regaló a Davoo los auriculares que Daddy Yankee usó en el estudio.

“Vos dijiste que tenés un auricular solo. Te traje un regalo que creo que te va a gustar”, le dijo Bizarrap, mientras el streamer no podía creer lo que escuchaba. “¿Me estás cargando, en serio?”, respondió emocionado.

El gesto fue celebrado por miles de espectadores que seguían la transmisión en vivo. Biza reconoció que le cuesta desprenderse de los elementos usados en sus Sessions, pero que en esta ocasión quiso hacer una excepción.

Con esta colaboración histórica, Bizarrap reafirma su lugar como uno de los productores más influyentes del planeta, capaz de unir generaciones y de revivir la voz del máximo referente del reggaetón.